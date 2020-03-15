Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство

Международное рейтинговое агентство Fitch в марте спрогнозировало ускорение роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020-м.

Обнародованию оптимистичного прогноза не помешала ни эпидемия коронавируса , уверенно шагавшая по планете, ни произошедшая буквально 4 марта отставка патронируемого Западом правительства Гончарука , ни проблемы с осуществлением украинским правительством новых заимствований, ни явный кризис в украинской промышленности, ни даже сорвавшееся 6 марта подписание соглашения по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Что, безусловно, лишний раз свидетельствует о политической ангажированности прогнозов подобных организаций и их слабой связи с реальностью.

В свете перечисленного многие восприняли этот прогноз как нелепость уже в момент его появления. После же событий, последовавших за его обнародованием, несостоятельность заявленного стала очевидна едва ли не всем. И, наверное, пришло время сделать контрпрогноз: вне зависимости от того, насколько глубоко погрузится в кризис мировая экономика, Украина окажется среди наиболее пострадавших.

Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ , которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.

Седьмого марта, как известно, Саудовская Аравия объявила о снижении отпускных цен на нефть и увеличении объемов ее добычи. Украинские "патриоты" даже успели порадоваться и в очередной раз начать отсчет дней, оставшихся до развала России

Но уже 8 марта на украинском наличном валютном рынке началась сначала легкая, а потом все более серьезная паника: за день доллар подорожал с 24,8 до 25,6 гривны. Девятого марта, когда на Украине, как и в России, был выходной, а на мировых биржах произошел обвал, наличный доллар подтянулся к 25,8 гривны.

А 10 марта на Украине, как и в России, началось ралли на безналичном валютном рынке (своего фондового рынка на Украине нет). Разница в том, что по итогам недели международные резервы Центробанка России остались примерно на прежнем уровне (около 575 миллиардов долларов), а с апреля поддержкой рынка займется Минфин, продавая валюту из Фонда национального благосостояния. А вот украинский Нацбанк за неделю продал почти миллиард долларов из имевшихся ранее 27. И своего фонда благосостояния или другой финансовой подушки у Украины нет.

Клубок из проблем войны на мировом нефтяном рынке и пандемии коронавируса уже наверняка дал старт глобальному экономическому кризису, к которому мир приближался и без них.

Украина к кризису подошла максимально ослабленной по всем параметрам.

Иллюзия относительного благополучия этой страны в 2019 году (хотя это "благополучие" расположено на более низкой точке, чем экономическое "неблагополучие" 2013 года) базировалась на нескольких факторах:

1) перечисления от гастарбайтеров — примерно 14 миллиардов долларов;

2) заимствования на внутреннем рынке (в эквиваленте 13,4 миллиарда долларов) и на внешнем (3,1 миллиарда), всего — 16,5 миллиарда;

3) предновогодний "подарок от "Газпрома" — 2,9 миллиарда долларов.

Вместе — более 33 миллиардов долларов.

Что с этими факторами будет в 2020 году.

В условиях кризиса гастарбайтеры в первую очередь теряют работу. Нынче же кризис сочетается с мероприятиями по борьбе с пандемией, которые фактически останавливают целые сектора экономики. Потеря работы украинцами за рубежом будет и уже является более массовой, чем при обычном кризисе. Поток трансфертов из-за границы сильно сократится — в зависимости от продолжительности кризиса и пандемии — и в два, и в три раза.

Проблема заимствований уже встала в полный рост. Если в январе удалось занять почти два миллиарда долларов, то за февраль и половину марта — лишь 0,8 миллиарда. Второй мартовский аукцион по размещению облигаций был просто отменен, поскольку в возможность продажи облигаций не поверили даже в Минфине . И дальнейшие перспективы внутренних заимствований под очень большим вопросом. Между тем нерезиденты начинают постепенно выходить из украинских внутренних облигаций — с конца февраля они вывели 115 миллионов долларов. Для осуществления внешних заимствований сейчас тоже не лучшее время — можно не найти покупателей на рисковые активы. К этому стоит добавить, что погашение и обслуживание госдолга даже по оптимистичному прогнозу украинского Минфина в 2020 году будет стоить 16,3 миллиарда долларов. И внешние игроки не очень верят в то, что Украина сможет их обеспечить: за неделю кредитные дефолтные свопы Украины выросли почти вдвое.

Подарка от "Газпрома" точно не будет.

Только из описанного для Украины вырисовывается дефицит привлечения средств относительно прошлого года никак не меньше десяти, а то и пятнадцати миллиардов долларов.

И даже принятие закона о продаже земли и ее распродажа, а также привлечение кредитов МВФ этот дефицит компенсируют лишь частично.

Но проблема финансирования — не единственная.

Мы уже подробно писали о жестком кризисе, в котором пребывает украинская промышленность. В условиях мирового кризиса и падения спроса этот кризис будет лишь усугубляться.

Бюджет Украины максимально разбалансирован и катастрофически не выполнялся даже в январе — марте. Несложно представить, что с ним будет в условиях затухания экономической деятельности внутри страны (дополнительно к обычному кризису еще и вследствие карантинных мероприятий) и перекрытия границ (украинский бюджет чрезвычайно зависим от таможенных поступлений). Кстати, в том числе поэтому украинскому бизнесу не стоит ожидать и каких-то серьезных мер поддержки со стороны государства, которые уже начали вводить другие страны — налоговые льготы, налоговые каникулы, снижение ставок и т. п.

Кроме того, в стране под видом реформ шесть лет происходит разрушение всех сфер государственного управления. Дошло до анекдотичного: бывшая министр здравоохранения Супрун ликвидировала должность главного санитарного врача, и в конце февраля ее пришлось экстренно воссоздавать. Но должность-то ввести легко, а вот восстановить уничтоженную санитарно-эпидемиологическую службу так просто вряд ли удастся.

Но даже если санитарная служба начнет худо-бедно работать, не совсем понятно, каким образом будет обеспечиваться выполнение, скажем, карантинных мероприятий в стране, где активисты могут безнаказанно нападать даже на силовиков. Или, например, где ЦИК отказывается выполнять решение правительства о введении карантина и настаивает на проведении выборов 15 марта в одном из харьковских округов.