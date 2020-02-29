История успеха: постмайданной экономике Украины шесть лет

На днях исполнилось шесть лет с момента смены власти на Украине в результате майданных событий.
Барометр настроений граждан за это время изменился не так сильно, как мог бы — с учетом ситуации в стране. Проведенный к годовщине опрос соцслужбы Центра Разумкова совместно с фондом "Деминициативы" выявил, что 38 процентов украинцев поддержали бы Майдан, если бы выступления происходили сегодня. А 59 процентов не хотели бы вернуться на домайданную Украину.
Но такие результаты — во многом продукт пропаганды и промывания мозгов. Интереснее проанализировать, как выглядят объективные результаты произошедшего переворота, в частности экономические.
А они впечатляют.
За шесть лет Украина не только откатилась назад экономически. Она успела утратить компетенцию в ряде производств и даже отраслей, потеряла миллионы рабочих рук, накопила долги и, возможно, даже прошла точку невозврата в экономическом смысле.
Показательными для оценки состояния экономики Украины являются два прогноза. Первый был дан в феврале прошлого года представителем Всемирного банка. В соответствии с ним Украине нужно полвека, чтобы догнать Польшу. Второй — уже в феврале этого года — дал украинский министр развития экономики Милованов. Согласно ему, Украине, чтобы догнать Белоруссию, нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов. Последний прогноз особенно хорош на фоне того, что украинские власти все шесть лет рапортуют о невероятно успешных реформах. Белоруссию же украинские СМИ традиционно клеймят за отсутствие таковых.
Реальный ВВП Украины в 2019 году оказался на 5,8% ниже, чем в 2013 году. Если же сравнивать ВВП в долларовом выражении, то за тот же срок он сократился на 16% — с 183,3 до 154 миллиардов долларов. И это несмотря на искусственное укрепление гривны в 2019 году.
Основа экономики, промышленность, обвалилась гораздо больше — на 19,5%. Основные причины — утрата части промышленного Донбасса и потеря ключевого для украинской промышленности (особенно машиностроения) рынка сбыта — России. За это время Украина почти полностью лишилась одной из наиболее высокотехнологичных отраслей — авиастроения. Колоссальный удар был нанесен судостроению и другим отраслям машиностроения. Даже металлургия за шесть лет сократила объемы производства чугуна, стали и проката более чем в 1,5 раза. А многие компетенции (например, изготовление танковой брони) оказались просто утрачены.
Ситуация усугубляется тем, что после 3,5 года относительной стабилизации в промышленности с июня 2019 года начался новый этап падения.
Вообще рост ВВП в 2016-2019 годах проходил на неестественной основе — и это, пожалуй, самая главная проблема. Рост может быть инвестиционным, когда в экономику приходят долгосрочные вложения. Может быть восстановительным — когда имеющиеся производственные мощности начинают загружаться после кризиса. На Украине все последние годы рост был преимущественно потребительским: когда инвестиций не было, производство не росло, а вот потребление увеличивалось за счет заимствований и перечислений гастарбайтеров. Скажем, для Соединенных Штатов такой рост стал уже едва ли не привычным явлением. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку. США эмитируют мировые деньги и осуществляют займы под копеечный процент. У Украины пока нет печатного долларового станка, а стоимость заемных ресурсов является едва ли не самой высокой в мире.
Перечисления гастарбайтеров — сомнительная радость для экономики. Эти люди создают добавленную стоимость в других странах, только часть которой получают в виде зарплаты. И уж точно не платят ни налога с доходов (базовый источник доходов местных бюджетов), ни единого социального взноса на Украине.
18 февраля, 08:00Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
Что же касается долгов, то облигационные заимствования Украины имеют признаки финансовой пирамиды, так как выплата по старым облигациям осуществляется за счет размещения новых, а обслуживание является непосильным для украинского бюджета без расширения заимствований. Стоит добавить, что, согласно плану на 2020 год, погашение и обслуживание государственного долга превысит 40% доходов госбюджета. В 2013 году эта величина несколько превышала 30%.
Украинское сельское хозяйство, представляющее собой в основном растениеводство, заместить выпадение добавленной стоимости из-за обвала в промышленности никак не могло, так как уровень добавленной стоимости в нем низок. Поэтому за шесть лет доля сельского хозяйства в ВВП выросла с 7,6 лишь до восьми процентов.
А вот в структуре экспорта его доля выросла существенно — с 15,7 до 28,4%. Но и это никак нельзя назвать хорошей новостью для украинской экономики. Хотя бы потому, что это сугубо сырьевые товары, а следовательно, сырьевая направленность украинского экспорта за шесть лет только возросла. При этом доля в экспорте продукции машиностроения, которая имеет высокую добавленную стоимость, за тот же период сократилась с 16,3 до 10,7%. Это еще и при сокращении объемов экспорта в целом: в 2013 году Украина экспортировала товаров на 63,3 миллиарда долларов, в 2019 — на 50,1 миллиарда.
Даже согласно данным украинского правительства, степень износа основных средств в экономике страны является рекордной и зашкаливает за 60% (на самом деле, думается, еще выше). Без их модернизации говорить о каком-то развитии просто смешно. И что же там с капитальными инвестициями после Майдана? А ничего хорошего.
Глашатаи Майдана рассказывали доверчивому электорату, что в страну вот-вот зайдут 700 миллиардов долларов инвестиций. По факту к началу 2014 года в экономику Украину было вложено прямых иностранных инвестиций в виде акционерного капитала в сумме 53,7 миллиарда долларов. Это для 40-миллионной страны копейки. Но вот к концу 2019 года этих самых инвестиций осталось 34,5 миллиарда.
Впрочем, главное для экономики любой страны — все же внутренние капитальные инвестиции. Но и тут все печально. До переворота капитальные инвестиции ежегодно составляли 31-33 миллиарда долларов. И их не хватало для обеспечения развития экономики. Однако в 2019 году после нескольких лет роста их объем составил лишь 22 миллиарда долларов.
С рабочими местами на Украине тоже, естественно, все не очень хорошо. С 2013-го по декабрь 2019 года количество штатных работников на Украине сократилась с 9,7 миллиона до 7,3. При этом данные 2013 года посчитаны без Крыма. С 2015 года украинский Госстат перестал учитывать в количестве рабочих мест данные по ЛДНР. Однако и с января 2015-го по декабрь 2019 года их количество продолжало уверенно сокращаться — с 8,2 миллиона до 7,3.
При этом средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти вернулась на уровень 2013 года: в 2019-м она составила 406 долларов против 411 в 2013-м. Но с учетом резкого удорожания коммунальных услуг, урезаний "социалки" (в частности, почти полного отказа от бесплатной медицины) и увеличения диспропорций в оплате труда — это совсем не одни и те же деньги.
18 февраля, 15:34Долги не пускают
Экономическая катастрофа как результат переворота и переориентации экономики на Запад (а на самом деле — одностороннего открытия своего рынка) полностью подтверждается всем набором экономических показателей. Но еще хуже для Украины тот факт, что рецептов выхода из сложившейся ситуации за шесть лет придумано так и не было, а время работает против страны со стареющим населением, ветшающими основными средствами и разваливающейся инфраструктурой.