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Украинская экономика начала год уникальными рекордами
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РИА Новости

Украинская экономика начала год уникальными рекордами

08:00 14.02.2020 (обновлено: 08:04 14.02.2020)
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© AFP 2020 / Sergei SupinskyЖенщина на улице в Киеве
Женщина на улице в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Позади только первый месяц 2020 года, а Украина уже может похвастаться небывалым экономическим достижением в бюджетной сфере. По результатам января общий фонд украинского госбюджета недополучил 25% запланированных доходов. Такого в украинской истории не было за все время существования государства. Недобор составил 13,8 миллиарда гривен. В госбюджет за месяц удалось собрать лишь 42,6 миллиарда.
Более того, бюджетные поступления января этого года оказались ниже, чем в январе 2019-го, — на 1,7 миллиарда гривен, или на 3,8%.
Такой обвал можно смело называть феерическим достижением "Зе-команды". Но вот неожиданным для думающей части населения страны он не стал — к нынешнему успеху украинская власть шла долго и упорно.
И поскольку провал возник не внезапно, а стал следствием экономической политики Киева и соответствует общему тренду последних месяцев, в обозримом будущем улучшения ситуации в бюджетной сфере Украины ждать не приходится.
Мы писали о том, что за 11 месяцев 2019-го украинская казна недополучила 51 миллиард гривен. По итогам года правительству Гончарука удалось формально сократить этот недобор до 29 миллиардов гривен.
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
12 декабря 2019, 08:00
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
И вот какой ценой.
Во-первых, в декабре было частично заблокировано возмещение НДС экспортерам. Это дало возможность добавить в доходную часть не менее шести миллиардов гривен. Тем самым украинские чиновники, с одной стороны, залезли в карман и так-то находящейся в коматозном состоянии промышленности, лишив ее оборотных средств на указанную сумму. С другой — фактически перенесли обязательства по возмещению НДС на 2020 год, в частности, на январь. То есть залезли в карман бюджета-2020.
Во-вторых, кабмин договорился с "Нафтогазом" о перечислении в декабре авансом 15 миллиардов гривен налогов и дивидендов (спасибо "Газпрому"!), которые компания должна была заплатить в 2020 году. То есть опять-таки залезли в бюджет-2020.
Перечисленные в декабре миллиарды "Нафтогаза" будут аукаться бюджету-2020 на протяжении года, а вот перенос декабрьского возмещения на январь уже сделал свое дело. В январе пришлось направлять на возмещение (а это минус по доходам) 18 миллиардов гривен при среднемесячном возмещении в 2019 году — 12,7 миллиарда.
Еще один фактор связан с действиями Министерства финансов и Национального банка Украины в вопросах курсовой политики в сочетании с политикой привлечения на рынок государственных облигаций (ОВГЗ) спекулятивных валютных средств. Эти действия особенно рьяно осуществлялись с лета 2019 года и поспособствовали резкому укреплению гривны. Что стало не только одним из факторов вышеупомянутых проблем в промышленности, но и ударило по доходам бюджета посредством сокращения поступлений от таможни. Дело в том, что на Украине доля таможенных платежей в доходах госбюджета неадекватно велика. Например, согласно плану на 2019 год, она должна была составить 39%. Ну а поскольку таможенная стоимость товаров при их начислении пересчитывается в гривны, то при укреплении курса эти самые таможенные платежи автоматически сокращаются.
Здание Верховной Рады Украины
7 января, 20:20
"Резать все". В Раде заявили о серьезном увеличении долга Украины
В сравнении с прошлогодним январем курс гривны к доллару укрепился на 13,5%.
Данных об объемах импорта в январе в денежном измерении пока нет, но, исходя из сложившегося в предыдущие месяцы тренда, можно предположить, что он немного, на пару процентов, сократился по отношению к январю 2019-го. Главные причины — падение цен на углеводороды и снижение заказов со стороны находящейся в кризисе промышленности. Тем не менее сокращение сбора доходов таможнями в январе по отношению к январю 2019 года составило почти 20%! Что заметно больше укрепления курса на 13,5% и минимального сокращения импорта.
Объясняется это расхождение тотальной некомпетентностью назначенных при президенте Зеленском таможенных начальников (украинской таможней руководит откровенный фрик — любитель гей-парадов из среды "соросят").
Первые экономические обещания президента Зеленского касались как раз пресечения потоков контрабанды и серого импорта, что должно было дать украинскому госбюджету дополнительные 300-400 миллионов долларов в месяц. На деле же объемы идущих мимо бюджета средств даже выросли.
Со сборами налогов внутри страны все обстоит тоже довольно печально. И проблема не только в задержке возмещения НДС, которая аукнулась в январе. Даже если возмещение вообще не принимать во внимание, то налоговые органы в сравнении с январем прошлого года собрали денег лишь на 1,9% больше. И это при росте номинального ВВП на восемь-девять процентов, постоянном повышении ставок акцизов и так далее. То есть и тут борьба с теневыми рынками и уклонением от уплаты налогов закончилась увеличением масштабов и того и другого.
Катастрофический по качеству макроэкономический прогноз — еще одна причина столь существенного недобора доходов. Макропрогноз и подготовленный на его основе бюджет не имели ничего общего с реальностью. Цель была — пустить пыль в глаза президенту и электорату. Все получилось, кстати.
Как можно было прогнозировать рост ВВП на 3,7% в условиях, когда темпы его стали последовательно сокращаться, в промышленности начался обвал, мировая экономика замедляется, а в планах правительства нет никаких мер по поддержке роста? Как можно закладывать средний курс доллара на уровне 27 гривен и одновременно продолжать валютно-спекулятивные фокусы, придерживая его ниже 25 гривен? Как можно говорить о создании миллиона новых рабочих мест, когда они сокращаются на сотни тысяч в год? Таких вопросов можно задать еще много, но незачем.
Латать бюджетные дыры украинская власть продолжила старым испытанным способом — размещая ОВГЗ и евробонды. В январе ОВГЗ продали на 18,6 миллиарда гривен. Евробондов разместили на 1,25 миллиарда евро. То есть совокупно займы в январе составили 52,1 миллиарда гривен при собственных доходах 42,6 миллиарда.
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
16 января, 08:00
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Это уже даже не постиндустриальная, а некая постбюджетная экономика.
Дальнейшие бюджетные перспективы Украины представляются малорадужными. Сложно представить отказ украинской власти от губительной курсовой политики в условиях, когда государство сидит на игле заимствований, а Министерством финансов и Национальным банком продолжают руководить люди, затеявшие и строительство кредитной пирамиды, и курсовые фокусы. Еще сложнее — представить, что украинская власть вдруг начнет бороться с теневыми финансовыми потоками: за последние месяцы ее представители либо их оседлали, либо получили долю. Смена правительства совсем маловероятна — этот вопрос регулируется извне, а кураторов в целом происходящее устраивает.
Кстати, и самое гениальное правительство ничего не сможет сделать в сжатые сроки с обвалом промышленности, которая является основой экономики.
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УкраинаАвторы
Популярные комментарии
Шестой год читаю прогнозы об апокалипсисе на Украине. То они замерзнут, то их в зиндан посодют за долги... Года идут, апокалипсис не наступает. Я не за хохлов, я с просьбой к журналистам. Не позорьтесь и не теряйте доверия читателей. Если шестой год предсказывать какое-то событие, а оно все не наступает...
14 февраля, 09:16
ss.hichnik
30520103155
Тут дело немного иначе, сама Украина последние годы позиционирует себя как успешную, европейскую страну. Только вот цифры говорят об обратном и журналисты тут не причем.
14 февраля, 09:28
Илья А.
24910011151
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