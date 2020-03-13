Дрозденко и Беглов обновят Совет по интеграции Ленобласти и Петербурга

"Задачей рабочих групп станет подготовка решений совета. Туда войдут представители профильных комитетов, общественных организаций, эксперты. Президиум будет сформирован из членов правительства и руководителей комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При необходимости решения Координационного совета будут оформляться законами субъектов Федерации", — пояснил Дрозденко.

Он отметил, что первое заседание обновленного Координационного совета планируется провести в мае текущего года. В первую очередь на заседании будут рассмотрены вопросы разработки мероприятий по интеграции систем социальной поддержки жителей города и области, транспортных систем, а также совместное развитие туризма, обеспечение продовольственной безопасности. Предполагается также совместная работа по оценке численности населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.