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Ленинградская область
2020-03-13T14:09+0300
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Дрозденко и Беглов обновят Совет по интеграции Ленобласти и Петербурга
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РИА Новости

Дрозденко и Беглов обновят Совет по интеграции Ленобласти и Петербурга

14:09 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Главы Ленинградской области и Санкт-Петербурга договорились расширить и обновить Координационный совет, который занимается разработкой направлений социально-экономической интеграции двух регионов, в его составе появится президиум и отраслевые рабочие группы, сообщил губернатор области Александр Дрозденко после встречи со своим петербургским коллегой Александром Бегловым.
"Задачей рабочих групп станет подготовка решений совета. Туда войдут представители профильных комитетов, общественных организаций, эксперты. Президиум будет сформирован из членов правительства и руководителей комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При необходимости решения Координационного совета будут оформляться законами субъектов Федерации", — пояснил Дрозденко.
Он отметил, что первое заседание обновленного Координационного совета планируется провести в мае текущего года. В первую очередь на заседании будут рассмотрены вопросы разработки мероприятий по интеграции систем социальной поддержки жителей города и области, транспортных систем, а также совместное развитие туризма, обеспечение продовольственной безопасности. Предполагается также совместная работа по оценке численности населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
4 февраля, 15:07Ленинградская область
Дрозденко выступил за интеграцию Ленинградской области и Петербурга
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоАлександр БегловЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
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