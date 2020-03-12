Саратов будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"

Глава Саратова Михаил Исаев надеется, что стремление саратовцев видеть свой город достойным звания "Город трудовой доблести" будет поддержано на всех уровнях власти. "Свыше 120 тысяч жителей оставили свои подписи под обращением (о присвоении городу почетного звания). Порядка 200 организаций и общественных объединений прислали письма в поддержку. Поддерживают Саратов и представители из других городов - Ассоциация городов Поволжья, куда входят 26 муниципалитетов, волгоградский городской совет ветеранов, жители Волгограда и Керчи, а также различные политические партии", - написал Исаев в четверг в Instagram.