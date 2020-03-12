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Саратов будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

Саратов будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"

18:33 12.03.2020 (обновлено: 19:55 12.03.2020)
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты саратовской областной думы на внеочередном заседании в четверг единогласно решили ходатайствовать перед президентом РФ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" Саратову, где в годы Великой Отечественной войны был изготовлен каждый третий истребитель.
Ранее Госдумой был принят закон, устанавливающий правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.
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"У нас есть все оснований претендовать на это звание. Почему? Потому что каждый третий истребитель во время войны был сделан на Саратовском авиационном заводе. Потому что Алтынную гору по аналогии с Ленинградом называли дорогой жизни для Сталинграда", - сказала депутат Алевтина Лосина (ЕР) на заседании думы, онлайн-трансляция которого велась на сайте регионального парламента.
Саратов расположен почти в 400 километрах от Волгограда и является соседним областным центром.
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Спикер областной думы Александр Романов (ЕР) подчеркнул значимость данного решения для увековечивания подвига тружеников Саратова в годы войны. "Я думаю, что саратовцы вправе гордиться подвигами своих отцов и матерей, бабушек и дедушек... Я хочу, чтобы ими гордилась вся страна, потому что их труд, их самопожертвование во имя нашей страны, ее процветания, этого достойны… Нам дан исторический шанс увековечить трудовую доблесть города и, конечно, области, ее людей, и мы должны этим шансом в полной мере воспользоваться", - заявил он.
Глава Саратова Михаил Исаев надеется, что стремление саратовцев видеть свой город достойным звания "Город трудовой доблести" будет поддержано на всех уровнях власти. "Свыше 120 тысяч жителей оставили свои подписи под обращением (о присвоении городу почетного звания). Порядка 200 организаций и общественных объединений прислали письма в поддержку. Поддерживают Саратов и представители из других городов - Ассоциация городов Поволжья, куда входят 26 муниципалитетов, волгоградский городской совет ветеранов, жители Волгограда и Керчи, а также различные политические партии", - написал Исаев в четверг в Instagram.
Ходатайство о присвоении звания с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук будет рассматривать Российский оргкомитет "Победа". А само звание будет присваиваться указом президента в канун 1 мая. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
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РоссияАлександр РомановичЛенинградРоссийская академия наукГосдума РФВладимир ПутинВолгоградСаратовОбщество
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