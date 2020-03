Дело американского продюсера Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейн (Harvey Weinstein) – продюсер многих известных фильмов, среди которых "Крик" (Scream, 1996), "Робинзон Крузо" (Robinson Crusoe, 1997), "Очень страшное кино" (Scary Movie, 2000), "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001, 2002, 2003), "Дети шпионов" (Spy Kids, 2001), "Убить Билла" (Kill Bill, 2003), "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds, 2009), "Король говорит" (The King's Speech, 2010), "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2010), "Мой парень – псих" (Silver Linings Playbook, 2012 ) и др.