Дело американского продюсера Харви Вайнштейна

Вайнштейна также уволили из основанной им и носящей его имя компании.

12 декабря 2019 года СМИ сообщили, что Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения со своими обвинителями на сумму в 25 миллионов долларов.

По словам юристов, Вайнштейн и его обанкротившаяся киностудия договорились об урегулировании с десятками его предполагаемых жертв на сумму в 25 миллионов долларов. Сообщалось, что по условиям этой сделки от продюсера не требуется признавать свою вину или выплачивать из личных средств какую-либо сумму своим обвинителям.