Дело американского продюсера Харви Вайнштейна

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн (Harvey Weinstein) вместе с братом Бобом в 1979 году основал компанию Miramax Films, занимающуюся кинопроизводством и распространением фильмов. В 2005 году Харви и Боб покинули Miramax и основали кинокомпанию Weinstein. По данным Box Office Mojo, с 2010 года компания выпустила более 90 фильмов, причем пятерка лучших из них заработала в прокате более 1,5 миллиарда долларов.
Харви Вайнштейн (Harvey Weinstein) – продюсер многих известных фильмов, среди которых "Крик" (Scream, 1996), "Робинзон Крузо" (Robinson Crusoe, 1997), "Очень страшное кино" (Scary Movie, 2000), "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001, 2002, 2003), "Дети шпионов" (Spy Kids, 2001), "Убить Билла" (Kill Bill, 2003), "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds, 2009), "Король говорит" (The King's Speech, 2010), "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2010), "Мой парень – псих" (Silver Linings Playbook, 2012) и др.
5 октября 2017 года в американской газете The New York Times был опубликован материал, разоблачающий Харви Вайнштейна и обвиняющий его в совершении множества сексуальных домогательств в отношении сотрудниц и актрис взамен на трудоустройство и обещания карьерного роста. Его авторами стали журналисты Джоди Кантор и Меган Твохей.
Среди первых женщин, открыто заявивших о домогательства со стороны Вайнштейна, стали актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн.
О домогательствах со сторона продюсера также заявили известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хайек и др. На ноябрь 2018 года было известно о минимум 150 женщинах, которые публично обвинили продюсера. По мнению адвоката потерпевших, число его жертв может достигать до тысячи женщин.
На волне обвинений Вайнштейна исключили из американской и британской киноакадемий, американской телевизионной академии, а также из гильдий продюсеров и режиссеров США.
Вайнштейна также уволили из основанной им и носящей его имя компании.
В декабре 2017 года стало известно, что группа женщин подала в суд в Нью-Йорке коллективный иск против голливудского продюсера Харви Вайнштейна и представителей основанной им компании.
В феврале 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против братьев Харви и Роберта Вайнштейнов и их компании Weinstein Company. В иске было сказано, что Вайнштейн годами сексуально преследовал и оскорблял работниц в студии, в том числе выступал с устными угрозами в отношении их жизни и использовал женщин для привлечения жертв. В результате 20 марта 2018 года Weinstein Company объявила о банкротстве.
25 мая 2018 года Харви Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка. Он прибыл в полицейский участок, где у него взяли отпечатки пальцев, а затем надели наручники и доставили в суд.
Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуального насилия по отношению к другой.
Продюсер был освобожден под залог в размере одного миллиона долларов. Он обязался не выезжать из страны. Ему также пришлось надеть отслеживающее передвижения устройство.
31 мая 2018 года обвинения против продюсера выдвинуло Большое жюри в Нью-Йорке.
2 июля 2018 года продюсеру в Нью-Йорке были предъявлены новые обвинения в насилии в адрес третьей женщины.
Всего Харви Вайнштейну были предъявлены обвинения по шести пунктам. Свою вину он не признает.
11 октября 2018 года с продюсера было снято одно из шести криминальных обвинений. В ходе расследования выяснилось, что одна из жертв сознательно шла на это, чтобы получить актерскую роль. Ей стала британская актриса Люси Эванс, которая утверждала, что в 2004 году пострадала от действий Вайнштейна.
11 декабря 2019 года стало известно, что из-за нарушения условий предварительного заключения, размер залога для продюсера был увеличен до пяти миллионов долларов.
12 декабря 2019 года СМИ сообщили, что Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения со своими обвинителями на сумму в 25 миллионов долларов.
По словам юристов, Вайнштейн и его обанкротившаяся киностудия договорились об урегулировании с десятками его предполагаемых жертв на сумму в 25 миллионов долларов. Сообщалось, что по условиям этой сделки от продюсера не требуется признавать свою вину или выплачивать из личных средств какую-либо сумму своим обвинителям.
Урегулирование требует утверждения суда и итогового подписания всеми сторонами.
Предполагается, что сумма будет выплачена страховыми компаниями, представляющими бывшую киностудию Вайнштейна.
6 января 2020 года в Верховном суде штата Нью-Йорк по делу кинопродюсера начался судебный процесс.
24 февраля 2020 года присяжные суда Нью-Йорка признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения, а именно в изнасиловании и сексуальных домогательствах. При этом мужчина был оправдан по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. По данным окружного прокурора Манхэттена, продюсеру грозит от 5 до 25 лет тюремного заключения.
Предполагается, что суд вынесет приговор по делу 11 марта 2020 года.
Полиция Калифорнии и Великобритании проводит собственные расследования, касающиеся дела американского продюсера.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников