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Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
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РИА Новости

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

20:00 24.02.2020 (обновлено: 21:02 24.02.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonХарви Вайнштейн прибывает в Нью-Йоркский уголовный суд для рассмотрения присяжными дела о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-Йоркский уголовный суд для рассмотрения присяжными дела о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
© REUTERS / Lucas Jackson
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-Йоркский уголовный суд для рассмотрения присяжными дела о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.
Как пишет издание New York Post, Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу "Проект Подиум", а также изнасиловании стилистки Джессики Манн.
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При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Оставшиеся пункты, как пишет газета, могут обернуться для 67-летнего Вайнштейна заключением на срок до 25 лет.
Окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс подтвердил, что продюсеру грозит от пяти до 25 лет.
Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсер на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.
Обвинения против продюсера легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
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Обсудить 9
КультураХарви ВайнштейнСШАВ мире
Популярные комментарии
Даже если допустить, что эти домогательства были, что актрисы действительно получали роли через постель - тогда их, никому не известных соискательниц денег и успеха, все устраивало, а сегодня, заработав и поднявшись, они - «жертвы сексуального насилия»? Несправедливо получается: если такой путь на съёмочную площадку тебя не устраивает - почему сразу не отказаться?
24 февраля, 20:08
Руслан Тлеуж
1100002
Судебная система взяла новую высоту, вынеся приговор без всяких доказательств. Ни кто из лже-свидетелей в полицию не обращался. Только через несколько лет, по предварительному сговору появилась группа "потерпевших".
24 февраля, 20:08
ЧГЧе Гевара
820001
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