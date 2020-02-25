Харви Вайнштейн после вердикта присяжных попал в больницу, пишут СМИ

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.