Харви Вайнштейн после вердикта присяжных попал в больницу, пишут СМИ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн после оглашения суда присяжных, признавших его виновным в изнасиловании, был доставлен в больницу с жалобами на боли в груди, сообщает издание Variety со ссылкой на его представителя.
Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Как ожидается, суд вынесет приговор по делу 11 марта.
По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Как сообщил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс, Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум – 25. Позднее главный адвокат Вайнштейна Донна Ротунно сообщила, что защита голливудского продюсера собирается обжаловать приговор.
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По данным издания, Вайнштейна должны были доставить в тюрьму на острове Райкерс-Айленд (город Нью-Йорк), однако из-за поступивших жалоб на плохое самочувствие его доставили в одну из больниц на Манхэттене. Адвокат Вайнштейна сообщила изданию USA Today, что продюсер был доставлен в больницу из-за высокого давления. "С ним все в порядке", - заявила Ротунно.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
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