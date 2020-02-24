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Прокурор заявил, что Вайнштейну грозит минимум пять лет тюрьмы
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РИА Новости

Прокурор заявил, что Вайнштейну грозит минимум пять лет тюрьмы

21:21 24.02.2020 (обновлено: 21:22 24.02.2020)
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© REUTERS / Eduardo MunozХарви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
© REUTERS / Eduardo Munoz
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Продюсеру Харви Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум – 25, заявил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс.
"Он был признан виновным в уголовно наказуемом сексуальном действии первой степени, по этому пункту ему грозит тюремное заключение не менее пяти лет и до 25 лет", - сказал прокурор. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News.
Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного.
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"Я, конечно, не разочарован решением (присяжных). Думаю, что это было очень сложное дело, трудное, и дело, которое действительно сдвинуло с места наши представления о том, что такое сексуальное домогательство, где оно может произойти, пошатнуло мифы, которые, по-моему, были частью системы уголовного правосудия долгое время. Так что признание виновным (по пунктам) с максимальным сроком 25 лет - это не то высшее наказание, которое было в обвинении, но я ни в коем случае не разочарован", - добавил прокурор.
Он отметил, что решение присяжных было вынесено, хотя Вайнштейн задействовал все свои ресурсы, "своих адвокатов, публицистов и шпионов, сделал все возможное, чтобы заставить пострадавших замолчать". Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
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