Прокурор заявил, что Вайнштейну грозит минимум пять лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Продюсеру Продюсеру Харви Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум – 25, заявил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс.

"Он был признан виновным в уголовно наказуемом сексуальном действии первой степени, по этому пункту ему грозит тюремное заключение не менее пяти лет и до 25 лет", - сказал прокурор. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News

Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного.

"Я, конечно, не разочарован решением (присяжных). Думаю, что это было очень сложное дело, трудное, и дело, которое действительно сдвинуло с места наши представления о том, что такое сексуальное домогательство, где оно может произойти, пошатнуло мифы, которые, по-моему, были частью системы уголовного правосудия долгое время. Так что признание виновным (по пунктам) с максимальным сроком 25 лет - это не то высшее наказание, которое было в обвинении, но я ни в коем случае не разочарован", - добавил прокурор.

Он отметил, что решение присяжных было вынесено, хотя Вайнштейн задействовал все свои ресурсы, "своих адвокатов, публицистов и шпионов, сделал все возможное, чтобы заставить пострадавших замолчать". Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.