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Защита Вайнштейна попросила перенести процесс в другое место
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РИА Новости

Защита Вайнштейна попросила перенести процесс в другое место

06:25 16.01.2020
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© AP Photo / Mark LennihanХарви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном
Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном
© AP Photo / Mark Lennihan
Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна, дело которого рассматривается в суде в Нью-Йорке, попросила суд перенести процесс в другое место, так как здесь он приобрел "карнавальную атмосферу".
Судебное разбирательство по делу Вайнштейна началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января. Пока проходит процедура выбора коллегии присяжных.
"Ответчик направляет это обновленное ходатайство об изменении места проведения судебного разбирательства. Мы просим, чтобы суд приостановил разбирательство до тех пор, пока у него не будет возможности принять решение по ходатайству", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В ходатайстве сказано, что подавляющее большинство будущих присяжных подверглись "воздействию внесудебной информации", содержащейся в потоке негативных публикаций в прессе.
Кроме того, по мнению защиты, "нынешнее место проведения суда приобрело атмосферу, подобную карнавалу", "избежать которой никакой предполагаемый присяжный заседатель не может".
Продюсер Харви Вайнштейн
8 января, 23:34Культура
Защита Вайнштейна потребовала, чтобы судья взял самоотвод
В ходатайстве сказано, что репортеры и операторы толпятся у входа в здание суда и выстраиваются в коридорах, ведущих в зал заседаний, на ступенях суда проходят пресс-конференции известных людей, на которых звучит порицание в адрес ответчика, а протесты и демонстрации слышны в зале во время разбирательства.
"Тревожно высокий процент предполагаемых присяжных в округе Нью-Йорк уже продемонстрировал нежелание справедливо и беспристрастно рассматривать дело", - пишет защита.
В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди них известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали против него расследование.
Продюсеру может грозить пожизненное заключение. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.
Продюсер Харви Вайнштейн
6 января, 22:58Культура
СМИ сообщили о новых обвинениях в домогательствах против Вайнштейна
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Верховный суд штата Нью-ЙоркХарви ВайнштейнСШАВ мире
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