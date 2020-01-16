Защита Вайнштейна попросила перенести процесс в другое место

Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном. Архивное фото

Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном

© AP Photo / Mark Lennihan Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном

НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. Защита голливудского продюсера Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна , дело которого рассматривается в суде в Нью-Йорке , попросила суд перенести процесс в другое место, так как здесь он приобрел "карнавальную атмосферу".

Судебное разбирательство по делу Вайнштейна началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января. Пока проходит процедура выбора коллегии присяжных.

"Ответчик направляет это обновленное ходатайство об изменении места проведения судебного разбирательства. Мы просим, чтобы суд приостановил разбирательство до тех пор, пока у него не будет возможности принять решение по ходатайству", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В ходатайстве сказано, что подавляющее большинство будущих присяжных подверглись "воздействию внесудебной информации", содержащейся в потоке негативных публикаций в прессе.

Кроме того, по мнению защиты, "нынешнее место проведения суда приобрело атмосферу, подобную карнавалу", "избежать которой никакой предполагаемый присяжный заседатель не может".

В ходатайстве сказано, что репортеры и операторы толпятся у входа в здание суда и выстраиваются в коридорах, ведущих в зал заседаний, на ступенях суда проходят пресс-конференции известных людей, на которых звучит порицание в адрес ответчика, а протесты и демонстрации слышны в зале во время разбирательства.

"Тревожно высокий процент предполагаемых присяжных в округе Нью-Йорк уже продемонстрировал нежелание справедливо и беспристрастно рассматривать дело", - пишет защита.

В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди них известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали против него расследование.