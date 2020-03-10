ЧП с российской ракетой-носителем "Протон-М" в 2006-2020 годах

2020
10 марта стало известно, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур, запланированный на конец марта, отложили на конец мая из-за обнаружения "некачественных комплектующих" в ракете. При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс".
2015
16 мая в процессе запуска ракеты-носителя "Протон-М" с мексиканским спутником Mexsat-1 произошла нештатная ситуация. На 498-й секунде полета, за минуту до отделения космической головной части от ракеты-носителя, прошла команда на аварийное выключение двигателя. Это произошло над Забайкальским краем на высоте 160 километров. Третья ступень, разгонный блок и космический аппарат практически полностью сгорели в атмосфере. Межведомственная комиссия заявила, что авария связана с отказом рулевого двигателя третьей ступени.
2014
16 мая стартовавшая с космодрома "Байконур" (Казахстан) ракета-носитель "Протон-М" со спутником связи "Экспресс-АМ4Р" на борту сгорела в плотных слоях атмосферы. Инцидент произошел над территорией Китая, обломки до Земли не долетели, ущерба третьим лицам не нанесено. Причиной аварии стало разрушение подшипника в турбонасосном агрегате рулевого двигателя третьей ступени ракеты.
2013
2 июля ракета "Протон-М" с тремя российскими навигационными космическими аппаратами "Глонасс-М" упала на космодроме Байконур на первой минуте старта. Причиной аварии стала неправильная установка датчиков угловых скоростей на ракете "Протон-М".
2012
7 августа запуск "Протона-М", выводившего на орбиту спутники связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3", закончился нештатно из-за сбоя в работе разгонного блока "Бриз-М". Он проработал семь секунд вместо расчетных 18 минут 5 секунд, в результате два спутника и он сам оказались не на той орбите, куда должны были попасть. На траектории, где спутники оказались, они оба были полностью бесполезны. Причиной сбоя стал дефект одного из жиклеров разгонного блока, из-за которого засорилась топливная магистраль и двигатель прекратил работу. После сбоя в работе разгонный блок стал неуправляемым и превратился в космический мусор. В середине октября он взорвался, породив целое облако фрагментов, потенциально опасных для Международной космической станции (МКС) и других аппаратов на околоземной орбите.
2010
5 декабря после старта ракеты-носителя "Протон‑М" с тремя спутниками были утрачены три спутника "Глонасс-М", которые должны были завершить формирование российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Разгонный блок ДМ‑03 производства РКК "Энергия" вместе с космическими аппаратами упал в Тихий океан. Согласно выводам комиссии, расследовавшей инцидент, все ступени и системы ракеты‑носителя "Протон" отработали штатно, а спутники были утрачены по причине того, что в разгонный блок ДМ-03 из-за ошибки в конструкторской документации залили 1,5 тонны лишнего топлива.
2008
15 марта после старта с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником связи AMС-14 на борту при втором включении маршевого двигателя разгонного блока, работа двигателя была прекращена на 130 секунд раньше расчетного времени, в результате чего космический аппарат не был выведен на расчетную орбиту. Отделение всех ступеней ракеты и первый запуск разгонного блока "Бриз‑М" прошли в штатном режиме. Аппарат AMC‑14 запускался с целью трансляции спутникового телесигнала на территорию США.
2007
6 сентября после старта ракеты-носителя "Протон-М" с целью вывода на орбиту японского спутника JCSat 11 с космодрома Байконур на 129 секунде полета в результате неразделения первой и второй ступеней ракеты произошла авария. Обломки космического аппарата упали на территории Казахстана, рассыпавшись в зоне площадью 50 на 18 километров по направлению трассы полета. По результатам исследований было выявлено локальное загрязнение почвы компонентами ракетного топлива и их производными.
2006
28 февраля в результате аварии спутник связи арабской компании Arab Satellite, запущенный с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя "Протон‑М", не был выведен на расчетную орбиту. Авария произошла из-за нештатной работы во время второго включения разгонного блока "Бриз-М" после удачного отделения всех ступеней ракеты и вывода аппарата на опорную орбиту, откуда должен осуществляться старт. Позже спутник был сведен с орбиты и затоплен.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости