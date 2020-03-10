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Пуск ракеты "Протон-М" отложили из-за некачественных комплектующих
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РИА Новости

Пуск ракеты "Протон-М" отложили из-за некачественных комплектующих

17:48 10.03.2020 (обновлено: 18:43 10.03.2020)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М" с российским космическим аппаратом "Электро-Л" № 3 с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л № 3 с космодрома Байконур
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российским космическим аппаратом "Электро-Л" № 3 с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с Байконура отложили, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, производителя ракет, Алексей Варочко.
"При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих", — сказал Варочко.
Он добавил, что запуск планируется на конец мая, так как после замены деталей ракета должна будет пройти штатный цикл проверок.
Саму замену проведут прямо на Байконуре, уточнил гендиректор Центра Хруничева.
В свою очередь, в "Роскосмосе" сообщили, что создали комиссию для выявления виновных в использовании некачественных комплектующих. Там добавили, что речь идет о деталях, произведенных в 2015-2016 годах.
Помимо этого, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил поощрить сотрудников, обнаруживших дефекты.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева", будут работать на геостационарной орбите высотой 35 786 километров. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
Изначально запуск планировался на 31 марта.
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Протон-МБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаГКНПЦ имени М. В. Хруничева
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