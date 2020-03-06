Матвиенко назвала кощунством попытки исказить историю войны

МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Попытки политиков некоторых стран исказить историю Второй мировой войны и обвинить Советский Союз в ее развязывании являются кощунством, и они предпринимаются не случайно, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Ранее сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда об ответственности за начало Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, а принятием такой резолюции сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду.
"Вызывает глубочайшее сожаление, что политики некоторых стран пытаются исказить историю, переписать ее, оправдать пособников фашистов и чуть ли не обвинить… Советский Союз в развязывании войны. Это такое беспамятство, это такое кощунство. Это делается не случайно, делается для того, чтобы… выбить у нас наши духовные корни, нашу память, наши общие какие-то моральные и нравственные принципы", - заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок из которого показан в пятницу.
По словам спикера Совета Федерации, "тогда проще с нами говорить, тогда проще с нами справляться, и это осмысленная политика, она не случайная".
Между тем Матвиенко выразила уверенность, что Белоруссия, Россия и другие страны не позволят никому переписать историю войны. "Мы очень благодарны руководству Беларуси, (президенту – ред.) Александру Григорьевичу Лукашенко, который очень трепетно относится к памяти Великой Отечественной войны", - добавила она.
23 февраля, 08:00"Воюют до последнего бойца": высказывания врага о русском солдате