Матвиенко назвала кощунством попытки исказить историю войны

"Вызывает глубочайшее сожаление, что политики некоторых стран пытаются исказить историю, переписать ее, оправдать пособников фашистов и чуть ли не обвинить… Советский Союз в развязывании войны. Это такое беспамятство, это такое кощунство. Это делается не случайно, делается для того, чтобы… выбить у нас наши духовные корни, нашу память, наши общие какие-то моральные и нравственные принципы", - заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок из которого показан в пятницу.