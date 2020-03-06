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75 лет Великой Победы
2020-03-06T22:02+0300
https://ria.ru/20200306/1568272138.html
Матвиенко назвала кощунством попытки исказить историю войны
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565191875_0:69:3071:1796_1036x0_80_0_0_9961d78834565effe309f9d4b1c24ab4.jpg
РИА Новости

Матвиенко назвала кощунством попытки исказить историю войны

22:02 06.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Попытки политиков некоторых стран исказить историю Второй мировой войны и обвинить Советский Союз в ее развязывании являются кощунством, и они предпринимаются не случайно, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Ранее сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда об ответственности за начало Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, а принятием такой резолюции сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду.
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"Вызывает глубочайшее сожаление, что политики некоторых стран пытаются исказить историю, переписать ее, оправдать пособников фашистов и чуть ли не обвинить… Советский Союз в развязывании войны. Это такое беспамятство, это такое кощунство. Это делается не случайно, делается для того, чтобы… выбить у нас наши духовные корни, нашу память, наши общие какие-то моральные и нравственные принципы", - заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок из которого показан в пятницу.
По словам спикера Совета Федерации, "тогда проще с нами говорить, тогда проще с нами справляться, и это осмысленная политика, она не случайная".
Между тем Матвиенко выразила уверенность, что Белоруссия, Россия и другие страны не позволят никому переписать историю войны. "Мы очень благодарны руководству Беларуси, (президенту – ред.) Александру Григорьевичу Лукашенко, который очень трепетно относится к памяти Великой Отечественной войны", - добавила она.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
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