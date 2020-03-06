Роскачество рассказало, как выбирать цветы

Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве. Архивное фото

Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Соблюдение нескольких рекомендаций при выборе Соблюдение нескольких рекомендаций при выборе цветов и правильные условия хранения для разных сортов позволят дольше сохранить красивый букет, говорится в материале Роскачества.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение полураспустившимся цветам с бутонами, а оптимальный вариант – раскрытые вперемешку с бутонами. "Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми - такие уже не распустятся", - предупреждает Роскачество

Бутон должен быть гладким, упругим, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Цветок тюльпана не должен быть стянут резинкой, гербера - не должен быть закреплён у основания липкой лентой, а бутон розы у основания должен быть твёрдым. Если аккуратно отогнуть лепесток в сторону, - он должен сразу вернуться в исходное положение. Если слегка сжать бутон снизу, свежий цветок будет слегка поскрипывать.

Стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями, а если держать цветок за кончик стебля, он не должен наклоняться. "Ещё один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам", - указывают эксперты.

Роскачество предупреждает, что для цветов губительны перепады температур, поэтому, если они только что побывали на морозе, лучше дать им привыкнуть там, где прохладно – в подъезде или коридоре. Кончик стебля надо обрезать на 2-3 сантиметра под струей воды, удалить нижние листья, и сразу поставить букет в вазу.

Розы и лилии нужно ставить в прохладную воду, тюльпаны предпочитают холодную, даже со льдом, герберам нужна теплая вода. "А самые теплолюбивые - сирень и хризантемы. Их лучше ставить в горячую", - указывают эксперты.