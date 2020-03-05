Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью

"Дело "Сети"*

Ранее портал "Медуза" сообщил, что фигурант дела "Сети"*, который скрывается за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева. Кроме того, он назвал других соучастников преступления. Останки Дорофеева в конце 2017 года нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Рязанские следователи расследуют убийство мужчины. Прокуратура получила от родителей Левченко заявление с просьбой проверить осужденных по делу "Сети"* на причастность к ее исчезновению. Пензенские следователи после этого возбудили дело об убийстве Левченко.