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2020-03-05T01:01+0300
https://ria.ru/20200305/1568171445.html
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью
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РИА Новости

Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью

01:01 05.03.2020
9621
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Останки, обнаруженные в лесу рядом с деревней Лопухи в Рязанской области, вероятно, были растасканы животными. Об этом телеканалу RT рассказал источник в правоохранительных органах.
Накануне стало известно, что под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела "Сети"*. Девушка пропала в Пензе в 2017 году. В Следственном управлении СК России по региону подтвердили обнаружение останков. По данному факту организована проверка.

"Обнаружены разбросанные останки: череп, элементы позвоночника, ребра — предположительно, растасканные животными. Кроме того, найдены зарытые в землю вещи: женская жилетка, вязаный шарф, элементы флисового воротника и наушники", — уточнил собеседник телеканала.

Как ранее рассказали в управлении СК России по Пензенской области, следствие в ходе судебных экспертиз намерено установить принадлежность обнаруженных в лесу близ деревни Лопухи в Рязанской области останков Екатерине Левченко.
Останки человека нашли пензенские криминалисты при проведении поисковых мероприятий в рамках уголовного дела об убийстве Левченко.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 февраля, 12:49
В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*

"Дело "Сети"*

Ранее портал "Медуза" сообщил, что фигурант дела "Сети"*, который скрывается за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева. Кроме того, он назвал других соучастников преступления. Останки Дорофеева в конце 2017 года нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Рязанские следователи расследуют убийство мужчины. Прокуратура получила от родителей Левченко заявление с просьбой проверить осужденных по делу "Сети"* на причастность к ее исчезновению. Пензенские следователи после этого возбудили дело об убийстве Левченко.
В Пензе 10 февраля состоялось выездное заседание, на котором Приволжский окружной военный суд приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. Их признали виновными по статьям "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств". Решение обжаловано защитой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
11 февраля, 14:28
Верховный Суд считает неэтичным пока комментировать дело "Сети"*
17011217
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Екатерина ЛевченкоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПензаРязанская областьПроисшествия
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