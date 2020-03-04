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2020-03-05T03:34+0300
https://ria.ru/20200304/1568162394.html
Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*
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РИА Новости

Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*

18:55 04.03.2020 (обновлено: 03:34 05.03.2020)
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Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
ВОРОНЕЖ, 4 мар — РИА Новости. В Рязанской области обнаружили останки человека, которые могут принадлежать пропавшей в Пензе в 2017 году Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела "Сети"*, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Собеседник агенства рассказал, что они переданы на экспертизу.
Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что скелетированные останки нашли возле деревни Лопухи.
В Следственном комитете также подтвердили обнаружение останков в лесу. Правоохранители начали проверку, в рамках которой будут проведены судебно-медицинские экспертизы по определению причины смерти и идентификации личности погибшего.
Следственное управление СК по Пензенской области 27 февраля сообщило, что запросило у полиции материалы о розыске Левченко и возбудило дело об убийстве.
Рязанские следователи, в свою очередь, расследуют дело по факту обнаружения 27 ноября 2017 года вблизи деревни Лопухи тела мужчины. Судебно-генетические экспертизы помогли установить личность погибшего, им оказался житель Пензы 1995 года рождения.
По данным СМИ, это молодой человек Екатерины Левченко Артем Дорофеев. Как сообщала "Медуза", в причастности к убийству юноши и девушки признался фигурант дела "Сети"*, скрывающийся за границей.
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18 февраля, 12:49
В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*
В начале февраля семерых участников дела "Сети" приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.
Как рассказал источник РИА Новости, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя и террористическую деятельность.
Судьи также выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и на базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела осенью 2017 года, уточнял источник.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Участники запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков и Юлий Бояршинов
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Екатерина ЛевченкоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПензаРязанская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Все виновные, которые не расследовали убийство 2 года, а натягивали сову на глобус, должны понести заслуженное суровое наказание.
4 марта, 19:43
Alex Fedorov
37012225
Все виновные которые имеют отношении к убийствам,должны понести самое суровое наказание.
4 марта, 19:09
Andrej Kozakov
6210003
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