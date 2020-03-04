Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*

ВОРОНЕЖ, 4 мар — РИА Новости. В Пензе в 2017 году Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела "Сети"*, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Рязанской области обнаружили останки человека, которые могут принадлежать пропавшей вв 2017 году— знакомой фигурантов дела "Сети"*, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Собеседник агенства рассказал, что они переданы на экспертизу.

Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что скелетированные останки нашли возле деревни Лопухи.

В Следственном комитете также подтвердили обнаружение останков в лесу. Правоохранители начали проверку, в рамках которой будут проведены судебно-медицинские экспертизы по определению причины смерти и идентификации личности погибшего.

Следственное управление СК по Пензенской области 27 февраля сообщило, что запросило у полиции материалы о розыске Левченко и возбудило дело об убийстве.

Рязанские следователи, в свою очередь, расследуют дело по факту обнаружения 27 ноября 2017 года вблизи деревни Лопухи тела мужчины. Судебно-генетические экспертизы помогли установить личность погибшего, им оказался житель Пензы 1995 года рождения.

По данным СМИ, это молодой человек Екатерины Левченко Артем Дорофеев. Как сообщала "Медуза", в причастности к убийству юноши и девушки признался фигурант дела "Сети"*, скрывающийся за границей.

В начале февраля семерых участников дела "Сети" приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.

Как рассказал источник РИА Новости, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя и террористическую деятельность.

Судьи также выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и на базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела осенью 2017 года, уточнял источник.