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2020-03-04T22:24+0300
https://ria.ru/20200304/1568168702.html
Найденные под Рязанью останки проверят на принадлежность Левченко
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РИА Новости

Найденные под Рязанью останки проверят на принадлежность Левченко

22:08 04.03.2020 (обновлено: 22:24 04.03.2020)
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Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Следствие в ходе судебных экспертиз намерено установить принадлежность обнаруженных в лесу близ деревни Лопухи в Рязанской области останков Екатерине Левченко, которая в возрасте 19 лет пропала в Пензе в 2017 году, сообщило в среду управление СК РФ по Пензенской области.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что в лесу в Рязанской области найдены останки, которые, предположительно, принадлежат пропавшей Левченко. Позднее следственное управление СК РФ по Рязанской области подтвердило, что в среду в лесу вблизи деревни Лопухи обнаружены скелетированные останки человека, присыпанные землей.
"Принадлежат ли данные останки Екатерине Левченко или иному лицу, будет установлено в ходе проведения судебных экспертиз", - сообщает СУСК по Пензенской области.
Уточняется, что останки человека нашли пензенские криминалисты, которые проводили поисковые мероприятия около деревни Лопухи в Рязанской области в рамках уголовного дела об убийстве Левченко.
СК РФ на своем канале в YouTube опубликовал кадры с места обнаружения останков человека под Рязанью, на которых запечатлено, как сотрудник СК лопатой копает заснеженную землю в лесном массиве на участке, огороженном сигнальной лентой.
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
25 февраля, 19:12
СПЧ попросил проверить расследование жалоб фигурантов дела "Сети"*
Ранее "Медуза" сообщила, что фигурант дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть"*, скрываясь за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева, а также назвал других соучастников преступления. Останки Дорофеева в конце 2017 года нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Впоследствии прокуратура области получила от родителей Левченко заявление с просьбой проверить осужденных по делу "Сети"* на причастность к ее исчезновению. Пензенские следователи после этого возбудили дело об убийстве Левченко, в то же время их рязанские коллеги расследуют убийство мужчины, тело которого было найдено в 2017 году в Рязанской области.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
10 февраля, 13:28
Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу "Сети"*, заявил Песков
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
* Организация, запрещенная в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 февраля, 12:49
В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*
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Екатерина ЛевченкоСледственный комитет России (СК РФ)Рязанская областьПроисшествия
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