СК подтвердил обнаружение останков человека в Рязанской области

ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Следственное управление Следственное управление СК РФ по Рязанской области подтвердило обнаружение останков в лесу близ деревни Лопухи, организована проверка.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что в лесу в Рязанской области найдены останки, которые, предположительно, принадлежат Екатерине Левченко , которая пропала в Пензе в 2017 году. Останки, по словам источника РИА Новости, направили на экспертизу.

"Четвертого марта 2020 года в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района обнаружены скелетированные останки человека, присыпанные землей", - говорится в сообщении.

Следствие добавляет, что по данному факту организована проверка, "в рамках которой будут проведены судебно-медицинские экспертизы по определению причины смерти и идентификации личности погибшего".

СУСК по Пензенской области ранее возбудило уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко, которая в возрасте 19 лет пропала в Пензе в 2017 году. В то же время рязанские следователи расследуют убийство мужчины, тело которого было найдено в 2017 году в Рязанской области.

"Медуза" еще раньше сообщила, что фигурант дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть"*, скрываясь за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева, а также назвал других соучастников преступления. Останки Дорофеева, как информировала "Медуза", нашли в ноябре 2017 года возле деревни Лопухи в Рязанской области с признаками насильственной смерти, а местонахождение девушки не установлено. Впоследствии прокуратура области получила от родителей Левченко заявление с просьбой проверить осужденных по делу "Сети"* на причастность к ее исчезновению.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.

Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.