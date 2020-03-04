Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля

Сам текст постановления пока не опубликован.

В числе приоритетов нового правительства Шмыгаль назвал завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.

По закону уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять обязанности до начала работы нового кабмина.

Кандидатуру нового главы кабмина вносит на рассмотрение Рады президент. Для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав правительства на рассмотрение Рады предложит уже новый премьер, но кандидатов на пост министров иностранных дел и обороны выдвинет глава государства.