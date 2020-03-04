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2020-03-04T18:53+0300
https://ria.ru/20200304/1568160197.html
Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля
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РИА Новости

Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля

18:11 04.03.2020 (обновлено: 18:53 04.03.2020)
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CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageВице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль
Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить новым главой кабинета министров исполняющего обязанности вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Сам текст постановления пока не опубликован.
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В числе приоритетов нового правительства Шмыгаль назвал завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.
Сегодня украинский парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
По закону уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять обязанности до начала работы нового кабмина.
Кандидатуру нового главы кабмина вносит на рассмотрение Рады президент. Для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав правительства на рассмотрение Рады предложит уже новый премьер, но кандидатов на пост министров иностранных дел и обороны выдвинет глава государства.
Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году с отличием окончил Львовский политехнический университет, а через пять лет уже стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. С августа 2019-го по февраль 2020-го был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Вице-премьером и министром развития общин и территорий его назначили 4 февраля.
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Денис ШмыгальАлексей ГончарукСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Западенец обыкновенный... Хуторянское сознание свое скоро должен проявить...
4 марта, 18:29
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