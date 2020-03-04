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2020-03-04T18:38+0300
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Рада отправила в отставку премьера Гончарука
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РИА Новости

Рада отправила в отставку премьера Гончарука

17:51 04.03.2020 (обновлено: 18:38 04.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
По закону уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять обязанности до начала работы нового кабмина.
Парламент собрался на внеочередное заседание по требованию президента Владимира Зеленского. Глава государства лично выступил в Раде и раскритиковал деятельность правительства.
Так, по его словам, украинская экономика "споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". За два месяца нового года невыполнение госбюджета составило почти 16 миллиардов гривен (около 643 миллионов долларов), а падение в промышленности составило пять процентов и продолжается четвертый месяц подряд, заявил Зеленский. Ответственность за это он возложил на кабмин, который не представил инструментов, стимулирующих внутреннее производство и новые производительные мощности.
Помимо этого, Зеленский заявил, что правительство провалило разъяснительную кампанию с местной властью по снижению тарифов на тепло для населения, а также выразил недовольство работой кабмина в угольной сфере и темпами медицинской реформы.
При этом он отметил, что у кабинета во главе с Гончаруком есть достижения: снижение инфляции, борьба с теневым рынком, уменьшение учетной ставки, начало приватизации предприятий.
"Это действительно первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть — мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца", — заключил Зеленский.
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Верховная Рада УкраиныАлексей ГончарукСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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4 марта, 18:18
mmiasnikov
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4 марта, 18:16
Сергей Борьщёв
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