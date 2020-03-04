Рада отправила в отставку премьера Гончарука

По закону уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять обязанности до начала работы нового кабмина.

Парламент собрался на внеочередное заседание по требованию президента Владимира Зеленского. Глава государства лично выступил в Раде и раскритиковал деятельность правительства.

Так, по его словам, украинская экономика "споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". За два месяца нового года невыполнение госбюджета составило почти 16 миллиардов гривен (около 643 миллионов долларов), а падение в промышленности составило пять процентов и продолжается четвертый месяц подряд, заявил Зеленский. Ответственность за это он возложил на кабмин, который не представил инструментов, стимулирующих внутреннее производство и новые производительные мощности.

Помимо этого, Зеленский заявил, что правительство провалило разъяснительную кампанию с местной властью по снижению тарифов на тепло для населения, а также выразил недовольство работой кабмина в угольной сфере и темпами медицинской реформы.

При этом он отметил, что у кабинета во главе с Гончаруком есть достижения: снижение инфляции, борьба с теневым рынком, уменьшение учетной ставки, начало приватизации предприятий.