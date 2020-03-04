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2020-03-04T11:28+0300
https://ria.ru/20200304/1568132298.html
Матвиенко предложила уйти от рекламы вредных продуктов
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РИА Новости

Матвиенко предложила уйти от рекламы вредных продуктов

11:13 04.03.2020 (обновлено: 11:28 04.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает уходить от рекламы вредных продуктов на телевидении и в интернете, переходя на здоровый контент.

"В сфере общественного здоровья огромную роль, безусловно, играет информация. На одном из заседаний Совета Федерации экспертами были озвучены просто вопиющие цифры - 60% продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения", - сказала сенатор в среду, выступая на форуме "Здоровье женщин – благополучие нации".

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По словам Матвиенко, в числе "рекламных лидеров" – чипсы и сладкая газировка. В прайм-тайм фактически отсутствует социальная реклама.
"В зале есть представители СМИ. Коллеги, это наша общая задача: создание здорового контента", - подчеркнула законодатель.
Спикер отметила, что в Совете Федерации есть свой информационный ресурс, телеканал "Вместе-РФ". "Мы будем его развивать, в том числе и в этом направлении. Но необходимо переломить ситуацию на всех государственных каналах, и главное, в интернет-пространстве", - сказала парламентарий.
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Спикер также отметила, что также необходимо обратить особое внимание на вопросы развития школьного спорта и медицины, улучшения качества питания детей.
"Буквально на днях был принят разработанный по инициативе нашей палаты закон о безопасном здоровом питании детей. В частности, одно из положений закона касается закрепления гарантии на бесплатное горячее питание в начальной школе. О чём в своём послании говорил президент", - сказала законодатель.
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"Также парламентариями подготовлен законопроект, который, как мы надеемся, поможет наладить оказание медицинской помощи в детских садах и школах", - отметила сенатор. Она выразила надежду, что вся родительская общественность включится в эту работу.
Матвиенко также назвала распространение среди несовершеннолетних токсичной некурительной никотинсодержащей продукции новым вызовом. "Тема получила большой общественный резонанс", - отметила она.
"Наша задача - создать такой инструмент, который позволит не только решить существующую проблему, но и действовать на опережение: без проволочек переводить новые вызовы в законодательное поле", - подчеркнула сенатор. Она отметила, что соответствующие поправки уже внесены членами Совета Федерации в Госдуму.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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