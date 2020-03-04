Матвиенко предложила уйти от рекламы вредных продуктов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает уходить от рекламы вредных продуктов на телевидении и в интернете, переходя на здоровый контент.

"В сфере общественного здоровья огромную роль, безусловно, играет информация. На одном из заседаний Совета Федерации экспертами были озвучены просто вопиющие цифры - 60% продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения", - сказала сенатор в среду, выступая на форуме "Здоровье женщин – благополучие нации".

По словам Матвиенко, в числе "рекламных лидеров" – чипсы и сладкая газировка. В прайм-тайм фактически отсутствует социальная реклама.

"В зале есть представители СМИ. Коллеги, это наша общая задача: создание здорового контента", - подчеркнула законодатель.

Спикер отметила, что в Совете Федерации есть свой информационный ресурс, телеканал "Вместе-РФ". "Мы будем его развивать, в том числе и в этом направлении. Но необходимо переломить ситуацию на всех государственных каналах, и главное, в интернет-пространстве", - сказала парламентарий.

Спикер также отметила, что также необходимо обратить особое внимание на вопросы развития школьного спорта и медицины, улучшения качества питания детей.

"Буквально на днях был принят разработанный по инициативе нашей палаты закон о безопасном здоровом питании детей. В частности, одно из положений закона касается закрепления гарантии на бесплатное горячее питание в начальной школе. О чём в своём послании говорил президент", - сказала законодатель.

"Также парламентариями подготовлен законопроект, который, как мы надеемся, поможет наладить оказание медицинской помощи в детских садах и школах", - отметила сенатор. Она выразила надежду, что вся родительская общественность включится в эту работу.

Матвиенко также назвала распространение среди несовершеннолетних токсичной некурительной никотинсодержащей продукции новым вызовом. "Тема получила большой общественный резонанс", - отметила она.