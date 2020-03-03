В Киеве опровергли данные об иске Гончарука о запрете отставки

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Пресс-служба кабинета министров Украины опровергла информацию о том, что премьер страны Алексей Гончарук подал исковое заявление с требованием запретить Верховной раде рассматривать вопрос о его отставке.
Ранее на сайте Окружного административного суда Киева появилась информация, что Гончарук просит суд запретить спикеру Рады Дмитрию Разумкову выносить на повестку внеочередного заседания парламента вопрос о его отставке.
"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах председателя правительства в социальных сетях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского в среду соберется на внеочередное пленарное заседание. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.
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