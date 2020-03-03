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В Киеве опровергли данные об иске Гончарука о запрете отставки
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РИА Новости

В Киеве опровергли данные об иске Гончарука о запрете отставки

21:47 03.03.2020 (обновлено: 21:48 03.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук . Архивное фото
КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Пресс-служба кабинета министров Украины опровергла информацию о том, что премьер страны Алексей Гончарук подал исковое заявление с требованием запретить Верховной раде рассматривать вопрос о его отставке.
Ранее на сайте Окружного административного суда Киева появилась информация, что Гончарук просит суд запретить спикеру Рады Дмитрию Разумкову выносить на повестку внеочередного заседания парламента вопрос о его отставке.
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"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах председателя правительства в социальных сетях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского в среду соберется на внеочередное пленарное заседание. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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