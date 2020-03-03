В Киеве опровергли данные об иске Гончарука о запрете отставки

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах председателя правительства в социальных сетях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.