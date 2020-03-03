Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины

С подобным заявлением Разумков выступил на заседании фракции "Слуга народа", где присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

По информации издания, украинский лидер предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля новым главой правительства.

В то же время Окружной административный суд Киева опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Гончарук обратился к ним с просьбой запретить спикеру Верховной рады выносить вопрос о его отставке в повестку заседания парламента.

Накануне глава украинского правительства заявлял, что не писал подобных заявлений. При этом Гончарук отметил, что не исключает консультаций с президентом и парламентом по этой теме.

Во вторник утром депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Гончарук подал прошение об отставке.

По закону заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Раду, для его удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.