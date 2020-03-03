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2020-03-03T21:56+0300
https://ria.ru/20200303/1568118044.html
Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины
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РИА Новости

Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины

21:15 03.03.2020 (обновлено: 21:56 03.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщила Strana.ua.
С подобным заявлением Разумков выступил на заседании фракции "Слуга народа", где присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 20:12Сказано в эфире
Политолог: "брожение" в Раде только набирает оборотыВ парламенте Украины зарегистрировано постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, обсуждение этого вопроса говорит о затянувшихся кризисных явлениях в украинской политике.
По информации издания, украинский лидер предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля новым главой правительства.
В то же время Окружной административный суд Киева опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Гончарук обратился к ним с просьбой запретить спикеру Верховной рады выносить вопрос о его отставке в повестку заседания парламента.
Накануне глава украинского правительства заявлял, что не писал подобных заявлений. При этом Гончарук отметил, что не исключает консультаций с президентом и парламентом по этой теме.
Во вторник утром депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Гончарук подал прошение об отставке.
По закону заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Раду, для его удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.
Ранее сообщалось, что Верховная рада проведет внеочередное пленарное заседание 4 марта, где среди прочего обсудит вопрос работы кабинета министров.
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
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УкраинаАлексей ГончарукАлександр ДубинскийСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
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