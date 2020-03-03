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2020-03-03T20:21+0300
https://ria.ru/20200303/1568076695.html
Матвиенко предложила выбрать название для полуострова в Петербурге
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РИА Новости

Матвиенко предложила выбрать название для полуострова в Петербурге

19:08 03.03.2020 (обновлено: 20:21 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс и выбрать название для безымянного полуострова в Санкт-Петербурге, где будет построена вторая очередь филиала пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге.
"Я думаю, может быть, объявить конкурс. Мне не нравится безымянный полуостров, он должен получить какое-то имя. Может быть, объявить конкурс среди воспитанниц, среди петербуржцев, чтобы его красиво назвать?", - сказала она на первом заседании попечительского совета филиала учебного заведения.
"Это не столь ценная территория, не историческая часть города... Давайте сделаем красивое название", - добавила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова на первом заседании попечительского совета филиала учебного заведения отметила, что второй этап развития пансиона предполагает строительство новых фондов на пустующем безымянном полуострове. Здесь укрепят берег и возведут трехэтажный комплекс дополнительного образования и спорта.
В спорткомплексе планируют разместить фехтовальный зал, крытый легкоатлетический стадион, залы для спортивных игр, фитнеса, кардиотренировок и борьбы самбо, а также пневматический тир на девять стрелковых направлений и площадку для игры в керлинг. В комплексе еще разместятся четыре танцевальных класса, музыкальная школа с камерным залом и кабинетами вокальных и хоровых занятий, театральная студия, медиацентр с фото- и видеолабораторией, а также мастерская художественно-прикладного творчества.
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На восточной части полуострова построят театр с зрительным залом на 600 мест. Остров Бычий, где находится основной учебный комплекс, и полуостров безымянный соединят крытым мостом-переходом длиной 90 метров. На другой стороне от него на понтонах установят летнюю "плавучую" сцену с местами для зрителей на берегу. По словам Шевцовой, строительство второй очереди филиала пансиона начнется уже в этом году.
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Российская Федерация (Россия)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФСанкт-ПетербургОбщество
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