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2020-03-03T03:19+0300
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В Госдуме прокомментировали идею ввести налог на собак и кошек
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею ввести налог на собак и кошек

03:19 03.03.2020
19992
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией". Об этом пишут "Известия".
Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева поручила администрации и гордуме обсудить с депутатами госсобрания республики (Ил Тумэн) возможность принятия закона о налоге с владельцев собак и кошек, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.

"Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог. Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают", – заключил Бурматов.

По его мнению, эта инициатива приведет к тому, что "люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу".

"Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения", – считает парламентарий.

В феврале комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить из федерального бюджета средства в рамках нацпроекта "Экология" на обеспечение регионов приютами для животных. В ведомстве поддержали эту идею.
С 1 января в силу вступили положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.
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26 февраля, 12:52
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1308222649
Обсудить 11
Сардана Авксентьевабездомные животныеМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФЕдиная РоссияВладимир БурматовДмитрий КобылкинРоссияЯкутскОбщество
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3 марта, 05:36
vvadim365
6200033
Дятел. А каково соседям этой бабушки, он не подумал? Вонь, грязь от кошек. Кроме того, предложение поступило в отношении собак. При чем здесь кошки?
3 марта, 05:42
Yury Golenkov
2900305
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