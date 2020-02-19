Минприроды поддержало идею о госфинансировании приютов для животных

Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных . Архивное фото

Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минприроды поддержало идею федерального финансирования приютов для животных в регионах, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой на замминистра природы Константина Румянцева.

Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить из федерального бюджета средства в рамках нацпроекта "Экология" на обеспечение регионов приютами для животных.

В среду состоялось селекторное совещание с регионами, на котором также присутствовал замминистра природы Константин Румянцев.

"Создали два отдела новых, которые будут заниматься вопросами животных, нормативкой, консультировать регионы. Финансовое обеспечение - краеугольный камень, без федеральной поддержки их не решить. С Минфином будем отрабатывать (этот вопрос). Поддержка будет. Типовые проекты (приютов) поддерживаем", - процитировал Румянцева Бурматов в разговоре с РИА Новости по итогам совещания.

С 1 января в силу вступили положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.