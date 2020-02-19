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Минприроды поддержало идею о госфинансировании приютов для животных
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РИА Новости

Минприроды поддержало идею о госфинансировании приютов для животных

11:31 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобака в вольере на территории приюта для бездомных животных
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минприроды поддержало идею федерального финансирования приютов для животных в регионах, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой на замминистра природы Константина Румянцева.
Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить из федерального бюджета средства в рамках нацпроекта "Экология" на обеспечение регионов приютами для животных.
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В среду состоялось селекторное совещание с регионами, на котором также присутствовал замминистра природы Константин Румянцев.
"Создали два отдела новых, которые будут заниматься вопросами животных, нормативкой, консультировать регионы. Финансовое обеспечение - краеугольный камень, без федеральной поддержки их не решить. С Минфином будем отрабатывать (этот вопрос). Поддержка будет. Типовые проекты (приютов) поддерживаем", - процитировал Румянцева Бурматов в разговоре с РИА Новости по итогам совещания.
С 1 января в силу вступили положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.
Ранее Бурматов также сообщал РИА Новости, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой проверить руководство регионов на исполнение норм по созданию приютов для животных.
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
24 января, 12:37
В Минприроды создадут отдел, который займется приютами для животных
300104
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир БурматовДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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