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В ГД предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных
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РИА Новости

В ГД предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных

04:34 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить из федерального бюджета средства в рамках нацпроекта "Экология" на обеспечение регионов приютами для животных, следует из письма за подписью главы комитета Владимира Бурматова.
С 1 января в силу вступили положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.
"Общая обеспеченность субъектов Российской Федерации необходимым количеством приютов для животных составляет только 23%. Основной проблемой, из-за которой регионы не смогли в срок и надлежащим образом исполнить положения Федерального закона, является отсутствие в регионах достаточного финансирования на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе на обеспечение деятельности приютов для животных", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Учитывая вышеизложенное, прошу рассмотреть возможность подготовки и реализации в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта по оказанию поддержки субъектам Российской Федерации в части организации деятельности по обращению с животными без владельцев", - говорится в документе.
Ранее Бурматов сообщал РИА Новости, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой проверить руководство регионов на исполнение норм по созданию приютов для животных.
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
24 января, 12:37
В Минприроды создадут отдел, который займется приютами для животных
38110021
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФВладимир БурматовДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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