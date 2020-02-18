В ГД предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных

"Общая обеспеченность субъектов Российской Федерации необходимым количеством приютов для животных составляет только 23%. Основной проблемой, из-за которой регионы не смогли в срок и надлежащим образом исполнить положения Федерального закона, является отсутствие в регионах достаточного финансирования на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе на обеспечение деятельности приютов для животных", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).