В Якутске предложили ввести налог на собак

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами. Об этом заявила мэр города Сардана Авксентьева.
На еженедельной планерке обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты — на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее. Как сообщила директор МУП "Жилкомсервис" Валерия Билоус, общие расходы составляют 14,5 тысячи на одну особь.
"Мы на детей пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного", — возмутилась мэр.
Авксентьева отметила, что федеральное законодательство обязывает государство и муниципалитеты отвечать за работу с бездомными собаками, и городские власти будут его соблюдать. Однако пока это не находит поддержки у местных жителей, которые не понимают, почему животных после всех необходимых процедур снова выпускают на волю. Помимо этого, в законе не прописана ответственность владельцев, которые отпускают своих питомцев на самовыгул.
Она добавила, что, возможно, стоит проработать вопрос введения налогов или сборов с хозяев животных. В качестве примера она привела Европу, где "животные относятся к категории роскоши и облагаются соответствующим налогообложением".
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