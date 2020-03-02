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В Якутске предложили ввести налог на собак
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РИА Новости

В Якутске предложили ввести налог на собак

09:48 02.03.2020 (обновлено: 11:03 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами. Об этом заявила мэр города Сардана Авксентьева.
На еженедельной планерке обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты — на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее. Как сообщила директор МУП "Жилкомсервис" Валерия Билоус, общие расходы составляют 14,5 тысячи на одну особь.

"Мы на детей пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного", — возмутилась мэр.

Авксентьева отметила, что федеральное законодательство обязывает государство и муниципалитеты отвечать за работу с бездомными собаками, и городские власти будут его соблюдать. Однако пока это не находит поддержки у местных жителей, которые не понимают, почему животных после всех необходимых процедур снова выпускают на волю. Помимо этого, в законе не прописана ответственность владельцев, которые отпускают своих питомцев на самовыгул.
Она добавила, что, возможно, стоит проработать вопрос введения налогов или сборов с хозяев животных. В качестве примера она привела Европу, где "животные относятся к категории роскоши и облагаются соответствующим налогообложением".
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Сардана Авксентьевабездомные животныеЯкутскОбщество
Популярные комментарии
А что вам мешает тратить на детей больше? Работать не умеете! Давайте введем налог на власть - все чиновники платят налог за то, что они чиновники.
2 марта, 09:52
Сергей Новиков
7510006
Чиновники приняли решение о запрете отлова и усыпления бродячих собак, это была их инициатива, вот теперь пусть сами и за свой счет их содержат, вместе с "зоозащитниками", нечего перекладывать все с больной головы на здоровую.
2 марта, 10:08
agent_anonimus
41110017
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