В Якутске предложили ввести налог на собак

"Мы на детей пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного", — возмутилась мэр.

Она добавила, что, возможно, стоит проработать вопрос введения налогов или сборов с хозяев животных. В качестве примера она привела Европу, где "животные относятся к категории роскоши и облагаются соответствующим налогообложением".