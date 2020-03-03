Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
Накануне Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с Зеленским и Верховной радой по этому поводу. Вечером состоялось заседание малой фракции "Слуги народа", где были руководство и главы комитетов.
"Гончарук уже написал заявление об отставке и сказал своей команде, что он уходит. Так что это будет обсуждаться на фракции утром в Верховной раде… После общения с президентом он подготовил заявление и готов принять соответствующее политическое решение", — заявил Дубинский в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, 3 марта на заседании фракции "Слуги народа", где будут все депутаты, возможно, будет обсуждаться отставка премьера.
По закону, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Раду, для его удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.
Рада по требованию главы государства соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании пересмотрят состав правительства.
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Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вопрос о назначении бизнесмена Сергея Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. По их словам, Зеленский "рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера". Источники объяснили, что глава страны задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично к Гончаруку. В пятницу глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что кадровые изменения в кабмине будут рассматриваться на внеочередном заседании Рады в среду, однако вопрос о назначении Тигипко премьером подниматься не будет.