Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке

"Гончарук уже написал заявление об отставке и сказал своей команде, что он уходит. Так что это будет обсуждаться на фракции утром в Верховной раде… После общения с президентом он подготовил заявление и готов принять соответствующее политическое решение", — заявил Дубинский в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".