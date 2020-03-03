Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В Ульяновске ученик пырнул ножом в живот классного руководителя, в Екатеринбурге подросток ударил педагога молотком по голове — школьные будни регулярно попадают в криминальные сводки. Более того, сегодня учителя рискуют остаться без работы из-за малейшего конфликта с подопечными, ведь любое замечание воспринимается в штыки как ребенком, так и его родителями. Эксперты в один голос твердят: все из-за того, что среднее образование превратилось в сферу обслуживания. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, высокий статус педагога предлагают закрепить законодательно. Поможет ли это и что вообще делать — в материале РИА Новости.

Захотел — и напал

Агрессия учеников в адрес школьных наставников — уже давно не что-то из ряда вон выходящее. На прошлой неделе СМИ облетела очередная история. Пятнадцатилетний подросток из Ульяновска ударил кухонным ножом в живот учительницу математики прямо перед уроком. Без всякой причины. Пострадавшую доставили в реанимацию и прооперировали. Нападавшего арестовали на два месяца.

А в декабре прошлого года в Екатеринбурге 15-летний школьник набросился с молотком на педагога по русскому языку — подкараулил у гаражей, когда та шла на работу. Учительницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами, однако она не стала обращаться в полицию. В городском департаменте образования РИА Новости сообщили, что подросток сейчас находится под наблюдением врачей, а педагог вернулась к работе.

Оба этих случая на контроле у следователей — школьников подозревают в покушении на убийство. Возраст уголовной и административной ответственности наступает с 16 лет, однако по определенным статьям УК — с 14. Если подростков признают виновными, им грозят исправительные работы или лишение свободы сроком до шести лет.

"Мат — обычное дело"

Впрочем, зачастую учителя не выдерживают отвязного поведения и первыми срываются на малолетних обидчиков. В октябре в Тюменской области учитель ОБЖ нецензурно выругался на школьников и пригрозил расправой. Все из-за того, что наставника методично доводили, срывая уроки: дети матерились, включали музыку прямо на занятиях, полностью игнорировали замечания. После инцидента педагога уволили по статье 336 ТК за "применение насильственных методов воспитания", сами же хулиганы отделались предупреждением. Однако многие встали на сторону учителя: в первую очередь школьники и их родители. Дошло до мирового суда — увольнение по статье заменили на уход по собственному желанию. Теперь учитель сможет продолжить профессиональную карьеру в другом месте.

Педагоги признаются: им нередко приходится рисковать работой из-за нервных срывов. "Мат во время занятий — обычное дело. Стараемся просто не заострять внимания. Мер к таким подросткам особо не применяют. Пожурят — и все на этом, — жалуется в беседе с РИА Новости преподаватель одного из колледжей в Тамбовской области, член профсоюза "Учитель" Ирина И. — Вот один из недавних случаев: идет урок, слышу в соседнем кабинете крики, бросаюсь туда. Ученик взял стул и замахнулся на преподавателя. Хорошо, что та увернулась! Я на него с криками, чтобы прекратил все это безобразие. А он в ответ: "Вы не имеете права ничего мне говорить!"

Подобное, заверяет Ирина, в колледже не редкость. "На днях педагог по русскому языку была вся в слезах: ученик обложил ее трехэтажным матом. Успокаивала, как могла. А вот еще пример: один из преподавателей шел по длинному коридору на урок. Я своими глазами ситуацию не видела, но, по словам коллеги, подростки окружили его и грозились ударить. Итог — докладная на всю группу. Даже полицию вызывали. Дети в один голос утверждали, что ситуация преувеличена, — отделались объяснительными. Теперь у Игоря Афанасьевича (имя изменено. — Прим. ред.) на подобный случай припасена деревянная палка. Ходит прямо с ней во время дежурства".

Собеседница говорит, что "волей-неволей приходится быть стойкой". "Как-то раз сделала замечание, а мне на эмоциях мальчишка начал говорить всякое… Я в ответ: "А ну-ка, упал — отжался! Двадцать пять раз. Вперед!" Надо сказать, испугался и выполнил беспрекословно. Теперь эта физкультминутка на уроках — дело привычное, — горько иронизирует Ирина. — Бывает, и в угол ставлю. У меня ведь одни парни, всего около трехсот человек. Держусь, честно говоря, как могу!"

Отряд Давора

В середине января в московской школе № 113 произошел конфликт на уроке физики. "Егор (имя изменено. — Прим. ред.) всем своим видом показывал, что ему нет никакого дела до урока. Слушал музыку в наушниках, уткнувшись в телефон. На просьбы убрать гаджет — нулевая реакция. Учитель подошла к нему и дернула за провод, — рассказывает корреспонденту агентства Давор Туба, теперь уже бывший директор 113-й школы, а также ее выпускник. — Он в ответ схватил ее за руку, затем нанес удар кулаком в область челюсти, второй — в лоб".

Очки учительницы сломались, стекла чудом не задели глаза. Пульт управления от интерактивной доски, который был у педагога в руках, вылетел и рассек лоб, да так, что наложили швы. После чего подросток стал крушить кабинет: ударом ноги и локтем разбил стекло шкафа.

"Учитель пыталась усмирить хулигана. Но он просто выбежал из класса", — добавляет директор. Мальчика в коридоре перехватили охранники. Туба, узнав о произошедшем, тут же вызвал скорую и полицию. "Егор поранился. На руке — порез от стекла, швы и ему наложили, — уточняет собеседник. — В классе была камера. Я передал все материалы следователям — идет проверка".

В пресс-службе департамента образования Москвы прокомментировали, что директор, не снимая с себя ответственности, уволился "по собственному желанию", а учитель физики "повела себя непрофессионально". Туба, в свою очередь, заявил, что уволиться "по собственному желанию" его вынудили: "Мне даже не дали отработать положенные по трудовому законодательству две недели!"

На его защиту встали тысячи: ученики с родителями, выпускники и даже незнакомые люди. Были пикеты, сборы подписей, посты в соцсетях. РИА Новости запросило у профильного департамента актуальную информацию по инциденту в 113-й школе, однако в ведомстве не смогли предоставить оперативный комментарий.

Трудный мальчик

"Несколько слов о самом подростке: он из неблагополучной семьи. Мальчик окончил у нас первый класс. После чего родители выдвинули ультиматум: "Наши дети с ним учиться не будут", — вспоминает Давор. — Тогда Егор сменил школу". Не вытерпели его и в другом учебном заведении. "Пришлось взять обратно, — продолжает экс-директор. — С подростком работали психологи — никаких изменений. Тогда перевели на домашнее обучение. Однако в прошлом сентябре Егор перешел в школьный класс. И вот во что все вылилось".

Учитель физики вернулась к работе, трудного подростка опять отправили на домашнее обучение. "Ирония в том, что теперь наши же учителя ходят к нему домой! Конечно, все, кроме пострадавшей. Больше всего меня беспокоит вот что: а вдруг у него психические отклонения? Он же снова может сорваться в любой момент! Нам ждать, пока кто-то без глаза останется?"

© Фото : аккаунт Давора Туба во ВКонтакте Давор Туба © Фото : аккаунт Давора Туба во ВКонтакте Давор Туба

Бывший директор намерен бороться за свою репутацию: "Я 22 года работал в этой школе. Еще и учился здесь. Решил обратиться в суд. Двадцать седьмого февраля состоялась беседа. К консенсусу мы не пришли. Первое заседание суда назначено на 19 марта".

Комплексная проблема

Из-за чего педагоги теряют контроль над сложными учениками? Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург высказал такое мнение в комментарии агентству: всему виной реформирование системы образования, которое сегодня фактически превратилось в сектор сферы обслуживания: "школы теряют воспитательную функцию". "Наша профессия стала такой же опасной, как и у врача скорой. Недопустимо, чтобы педагога мог обидеть каждый: распоясавшийся подросток, уткнувшийся во время урока в гаджет, или чересчур бдительный родитель, который заметил учителя в магазине за покупкой нижнего белья!" — отмечает Ямбург.

В свою очередь, бывший сотрудник уголовного розыска и старший оперуполномоченный по делам несовершеннолетних подполковник в отставке Павел Самойлов в беседе с корреспондентом обозначил и другие причины безобразия в школах.

"Сейчас положение хуже, чем было раньше. Возьмем советскую ретроспективу: любая попытка нападения на учителя влекла за собой именно наказание по УК. Тех, кто не достиг возраста уголовной ответственности, отправляли в спецшколы, ставили на учет в детской комнате милиции. Ее сотрудники вместе с представителями уголовного розыска посещали семьи с проверками, они были постоянно под надзором. Трудные подростки знали, что наказание неотвратимо, — все делали оперативно, — перечисляет Самойлов. — Теперь же в подразделениях органов внутренних дел слишком высокая нагрузка, там не успевают отрабатывать так, как раньше, — рук не хватает. Да еще и в школах не хотят выносить сор из избы, многое остается "за кадром". А отсутствие наказания и оперативного реагирования порождает вседозволенность".

© Фото : из личного архива Павла Самойлова Павел Самойлов © Фото : из личного архива Павла Самойлова Павел Самойлов

"К примеру, раньше за употребление одурманивающих веществ, за драки комиссия по делам несовершеннолетних сразу же брала подростка на контроль, — продолжает собеседник. — А сейчас многие уходят от наказания. Кроме того, остро не хватает штатных психологов в школах".

Проблему Самойлов видит и в телевизионном контенте. "В эфире ежедневно транслируют чрезвычайные происшествия. Отрицательные герои в сериалах и фильмах — обязательно хорошие и обаятельные. Подростки берут с них пример и считают, что быть негодяем — это круто".

Закрепить статус

Некоторые эксперты отрасли считают, что корень зла — в формулировках закона "Об образовании" в редакции 2012 года. Дело в том, что, согласно тексту, учебные заведения оказывают за счет бюджетных средств именно "услуги в сфере образования". А, к примеру, в более ранней редакции 1992 года работу в этой сфере "услугой" не называли. Что касается воспитательной функции, она по-прежнему закреплена законодательно: родители несут ответственность за воспитание детей, а школы помогают им в этом.

На фоне непрекращающихся скандалов экспертное сообщество призывает принять меры. Так, в конце января главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов обратился в думский комитет по образованию и науке с инициативой закрепить высокий статус педагога на законодательном уровне. "Нападений на учителей все больше. А оскорбления стали нормой. Пришел момент для разработки федерального закона "О статусе педагога", который защитит их права, — объясняет РИА Новости Хасавов. — Штрафы за оскорбления, может, и ударят по кошельку семьи, но зато заставят задуматься подростков об их действиях".

Пока инициативу обсуждают в рамках круглых столов — на одном из них высказали предложение установить в каждом классе видеорегистраторы. "Считаю, что фиксация всего, что происходит, скорее, разрушит дух знаний и станет лишь очередным инструментом контроля. Спорное предложение", — комментирует Хасавов.

Доставайте кошельки

За то, чтобы поддержать педагогов, выступили и в Общероссийском профсоюзе образования, сформулировав ряд весомых поправок в законодательство.

В профсоюзе полагают, что необходимо повысить штраф родителям, которые неподобающим образом исполняют свои обязанности: вместо пятисот рублей — от двух до трех тысяч. Кроме того, предусмотреть в Административном кодексе штраф за "оскорбление, унижение чести и достоинства" педагогов — пять тысяч рублей. А в УК ввести отдельную статью за "насильственные действия в отношении педагогического работника" с наказанием до трех лет лишения свободы.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко аргументирует в разговоре с РИА Новости: "В последнее время мы стали свидетелями резонансных событий. Пора изменить обстановку. Что касается штрафов — пятисот рублей никто не боится. Конечно, мы понимаем, что штрафы и уголовное наказание полностью проблему не решат. Но все это можно использовать в качестве дополнительного правового механизма".

Впрочем, предложения профсоюза уже восприняли в штыки родители. "Мне совершенно непонятно, для чего нужно такое закручивание гаек", — возмутилась председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец. По ее мнению, денежные санкции только ухудшат положение. "Детям из семей с достатком, по сути, будут покупать право на оскорбление. А для малоимущих пять тысяч — неподъемная сумма. Получается, родители начнут влезать в долги, из-за чего снизится и благосостояние семьи, и качество жизни ребенка".

Волынец считает, что подросток из бедной семьи вряд ли задумается о последствиях своего поведения: "Скорее, он озлобится, потому что у его семьи доход ниже, чем у сверстников. Вот вам еще одна причина для агрессии. Насчет педагогов — им, чтобы доказать, что ребенок совершил правонарушение, нужно как-то все зафиксировать. То есть учителя превратятся в доносчиков. А это источник новых проблем".

Член "Национального родительского комитета" предлагает в качестве стартовой меры повысить зарплату педагогам. "Учитель — бедный и бесправный человек! Обслуживающий персонал, оказывающий "образовательные услуги". Воспитание — совокупная ответственность как учителей, так и родителей. Последние должны это четко понимать. На деле же мы видим, что мамы и папы не готовы слышать конструктивную критику".