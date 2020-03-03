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Туризм
2020-03-03T20:12+0300
https://ria.ru/20200303/1565289018.html
Эксперты рассказали о главных туристических трендах уходящей зимы
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РИА Новости

Эксперты рассказали о главных туристических трендах уходящей зимы

10:12 03.03.2020 (обновлено: 20:12 03.03.2020)
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© Depositphotos / glazunofoto@gmail.comДевушка-гид
Девушка-гид
© Depositphotos / glazunofoto@gmail.com
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Зимой 2020 года россияне выбирали лоу-костеры, отказывались от бизнес-класса и чаще летали за границу, сообщает Biletix.
Доля бронирований авиабилетов на рейсы лоукост-авиакомпаний в период с декабря 2019 по февраль 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на четыре процента. При этом доля продаж безбагажных тарифов на рейсы "традиционных" авиакомпаний снизилась на 15 процентов.
На рейсах авиакомпаний–дискаунтеров российские путешественники зимой предпочитали направления Стамбул, Калининград, Минеральные воды, Краснодар, Рига, Ростов–на–Дону. Для перелетов налегке по безбагажным тарифам чаще всего совершались перелеты в Сочи, Москву, Санкт–Петербург, Кишинев, Ереван и Симферополь.
В целом, россияне стали больше летать за границу: доля международных маршрутов в структуре бронирований билетов туда-обратно выросла прошедшей зимой на пять процентов. Лидерами популярности среди зарубежных направлений стали Стамбул, Пхукет, Ереван, Кишинев, Нур-Султан, Ко Самуи, Бангкок, Анталия и Бали.
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Средний чек авиабилетов туда-обратно по России в декабре-феврале 2020 года по сравнению с предыдущей зимой уменьшился на десять процентов (с двенадцати тысяч до одиннадцати тысяч рублей).
Снизилась доля бронирований билетов бизнес-класса, зато цена на перелет по внутрироссийским направлениям возросла на восемь процентов. В то же время, летать бизнесом за границу стало дешевле на 22 процента. Популярные зарубежные направления – Бангкок, Баку, Пхукет, Прага и Барселона; внутренние – Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Нальчик.
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