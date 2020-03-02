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Кандидата в президенты Абхазии доставили в краснодарскую больницу
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РИА Новости

Кандидата в президенты Абхазии доставили в краснодарскую больницу

22:51 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания до сих пор находится в медикаментозной коме, в данный момент он доставлен в краевую клиническую больницу №1 Краснодара, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава республики.
Ранее сообщалось, что Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи. Представитель министерства здравоохранения Краснодарского края подтвердил, что кандидат в президенты Абхазии госпитализирован в Сочи. Позже источник, приближенный к Бжании, сообщил, что кандидата на пост главы республики ввели в медикаментозную кому.
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"Аслан Бжания был введён в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было беспрепятственно доставить до Краснодара. В данный момент он до сих пор остаётся в коме", - сказал представитель минздрава.
При этом он уточнил, что пока неизвестны причины заболевания Бжании.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.
ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Аслана Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Ардзинбу, а также их вице-президентов.
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