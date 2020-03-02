Кандидата в президенты Абхазии доставили в краснодарскую больницу

СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания до сих пор находится в медикаментозной коме, в данный момент он доставлен в краевую клиническую больницу №1 Краснодара, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава республики.

Ранее сообщалось , что Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи . Представитель министерства здравоохранения Краснодарского края подтвердил, что кандидат в президенты Абхазии госпитализирован в Сочи. Позже источник, приближенный к Бжании, сообщил, что кандидата на пост главы республики ввели в медикаментозную кому

"Аслан Бжания был введён в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было беспрепятственно доставить до Краснодара. В данный момент он до сих пор остаётся в коме", - сказал представитель минздрава.

При этом он уточнил, что пока неизвестны причины заболевания Бжании.

Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.