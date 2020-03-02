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Источник: кандидата в президенты Абхазии ввели в медикаментозную кому
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РИА Новости

Источник: кандидата в президенты Абхазии ввели в медикаментозную кому

18:09 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВстреча с избирателями кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания
Встреча с избирателями кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Встреча с избирателями кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 2 марта - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, которого ранее госпитализировали в городе Сочи, введен в медикаментозную кому, сообщил РИА Новости источник, приближенный к Бжании.
Ранее сообщалось, что Бжания был доставлен в одну из больниц города Сочи. Позже источник заявил, что кандидата в президенты доставили в Краснодарскую клинику. Причина госпитализации - плохое самочувствие и рвота. Однако представитель министерства здравоохранения Краснодарского края подтвердил, что Бжания находится в одной из больниц в Сочи.
"Аслан Бжания введен в медикаментозную кому", - сказал он.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.
ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Аслана Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Ардзинбу, а также их вице-президентов.
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