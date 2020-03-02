Источник: кандидата в президенты Абхазии ввели в медикаментозную кому

"Аслан Бжания введен в медикаментозную кому", - сказал он.

ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Аслана Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Ардзинбу, а также их вице-президентов.