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В Сочи госпитализировали кандидата в президенты Абхазии
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РИА Новости

В Сочи госпитализировали кандидата в президенты Абхазии

14:55 02.03.2020 (обновлено: 14:56 02.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 2 марта - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в одну из больниц города Сочи, сообщил РИА Новости представитель кандидата.
"Аслан Георгиевич госпитализирован в одну из больниц Сочи. Другой информации пока нет", - сказал он.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.
ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Ардзинбу, а также их вице-президентов.
Аслан Бжания
12 января, 22:05
Лидер абхазской оппозиции заявил о преодолении кризиса в республике
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ЦИК АбхазииАслан БжанияАбхазияСочиПроисшествия
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