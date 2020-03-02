В Сочи госпитализировали кандидата в президенты Абхазии

СУХУМ, 2 марта - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в одну из больниц города Сочи, сообщил РИА Новости представитель кандидата.
"Аслан Георгиевич госпитализирован в одну из больниц Сочи. Другой информации пока нет", - сказал он.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.
ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Ардзинбу, а также их вице-президентов.