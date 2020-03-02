Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-03-02T15:54+0300
https://ria.ru/20200302/1566922415.html
Власти Ленобласти позитивно оценили идею Финляндии о создании ОЭЗ
https://cdn23.img.ria.ru/images/115569/42/1155694274_0:96:2748:1642_1036x0_80_0_0_2f70ef4270a3c2f3d081098b68b36778.jpg
РИА Новости

Власти Ленобласти позитивно оценили идею Финляндии о создании ОЭЗ

15:54 02.03.2020
69
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки
Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Власти Ленинградской области считают перспективной идею финских коллег сформировать в пограничной зоне особую экономическую зону (ОЭЗ) для жителей юго-восточной Финляндии и Выборгского, Приозерском районов Ленинградской области, сообщил заместитель председателя регионального правительства по экономке и инвестициям Дмитрий Ялов на своей официальной странице в одной из социальных сетей .
Чиновник назвал интересной предложенную мэром Савонлинне Янне Лайне идею сформировать особую экономическую зону, которая позволит свободно перемещаться как жителям Финляндии, Ленинградской области и Петербурга, так и капиталам, товарам, услугам.
"Проект инициированный нашими зарубежными соседями, безусловно, интересный, и в случае его реализации он даст стимул для развития приграничных территорий двух стран, в частности, для области это Выборгский и Приозерский районы", - отметил он.
Ялов подчеркнул, что в настоящее время областная администрация уделяет особое внимание развитию экспортных поставок региональных производителей, в том числе малых компаний.
"Проект ОЭЗ с Финляндией может дать особые преимущества предприятиям области для выхода на внешний рынок",- сказал он.
Московский Кремль
19 февраля, 13:44Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы откроют производство оборудования для электроснабжения
Однако, по мнению Дмитрия Ялова, обеим сторонам важно понимать, что особая экономическая зона это, прежде всего, особый юридический статус территории, дающий налоговые и таможенные льготы резидентам, и этот вопрос требует тщательной проработки законодательства двух государств.
300000
Обсудить 0
Ленинградская областьЛенинградская областьФинляндияЭкономика
Рекомендуем
генеральный директор Aurus Адиль Ширинов
Aurus планирует изменения в акционерной структуре
Автомобиль Aurus
Aurus со временем предложит покупателям несколько вариантов двигателей
Автомобиль Aurus Senat
Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в ОАЭ
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт: Театр сатиры – это мои родные люди, это мой дом
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг КНДР
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
У вас есть долги по кредитам?
Автомобиль Aurus Senat
Названы сроки выпуска первых машин Aurus Senat для частных клиентов
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Россия отстает на пути к технологической независимости: паниковать ли
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков
Танкер
Азербайджан 5-6 марта направит танкер с нефтью для Белоруссии
Статуя Фемиды в суде
В московские суды поступили письма с угрозами о минировании
Стенд Сбербанка
В Сбербанке рассказали о влиянии коронавируса на Московскую биржу
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
04:33В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек
04:28Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
Лента новостейМолния