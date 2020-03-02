Власти Ленобласти позитивно оценили идею Финляндии о создании ОЭЗ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Власти Ленинградской области считают перспективной идею финских коллег сформировать в пограничной зоне особую экономическую зону (ОЭЗ) для жителей юго-восточной Финляндии и Выборгского, Приозерском районов Ленинградской области, сообщил заместитель председателя регионального правительства по экономке и инвестициям Дмитрий Ялов на своей официальной странице в одной из социальных сетей .
Чиновник назвал интересной предложенную мэром Савонлинне Янне Лайне идею сформировать особую экономическую зону, которая позволит свободно перемещаться как жителям Финляндии, Ленинградской области и Петербурга, так и капиталам, товарам, услугам.
"Проект инициированный нашими зарубежными соседями, безусловно, интересный, и в случае его реализации он даст стимул для развития приграничных территорий двух стран, в частности, для области это Выборгский и Приозерский районы", - отметил он.
Ялов подчеркнул, что в настоящее время областная администрация уделяет особое внимание развитию экспортных поставок региональных производителей, в том числе малых компаний.
"Проект ОЭЗ с Финляндией может дать особые преимущества предприятиям области для выхода на внешний рынок",- сказал он.
Однако, по мнению Дмитрия Ялова, обеим сторонам важно понимать, что особая экономическая зона это, прежде всего, особый юридический статус территории, дающий налоговые и таможенные льготы резидентам, и этот вопрос требует тщательной проработки законодательства двух государств.