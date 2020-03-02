СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

"Следственными органами СК России по Астраханской области по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК России ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)", — говорится в релизе.