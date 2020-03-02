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2020-03-02T17:45+0300
https://ria.ru/20200302/1566920387.html
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
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РИА Новости

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

15:51 02.03.2020 (обновлено: 17:45 02.03.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУ СК России по региону.
В середине февраля местные СМИ сообщили со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы № 32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео стало предметом обсуждения в школе. Следователи начали проверку этой информации.
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Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником
"Следственными органами СК России по Астраханской области по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК России ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)", — говорится в релизе.
По версии следствия, противоправные действия женщина совершала с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Следственные действия продолжаются. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.
Дети в школе
11 февраля, 15:43
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Ранее представитель администрации города сообщил РИА Новости, что директор школы, в которой произошла эта история, уволилась по собственному желанию. По информации местных СМИ, учительница тоже больше там не работает.
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Следственный комитет России (СК РФ)Астраханская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Учительница хоть молодая была? А то трудно заценить повезло парню или нет.)))
2 марта, 16:04
zzelip999
66291006
Пруфпик или не было! (Чёрт, где все эти развратные училки были во времена моей юности?!)
2 марта, 20:17
Сергей Тарасов
10132000
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