СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУ СК России по региону.
В середине февраля местные СМИ сообщили со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы № 32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео стало предметом обсуждения в школе. Следователи начали проверку этой информации.
"Следственными органами СК России по Астраханской области по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК России ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)", — говорится в релизе.
По версии следствия, противоправные действия женщина совершала с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Следственные действия продолжаются. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.
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Ранее представитель администрации города сообщил РИА Новости, что директор школы, в которой произошла эта история, уволилась по собственному желанию. По информации местных СМИ, учительница тоже больше там не работает.