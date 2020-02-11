Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.

В понедельник новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе.