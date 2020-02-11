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Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
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РИА Новости

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

01:07 11.02.2020 (обновлено: 09:06 11.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Школьный класс. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
В понедельник новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе.
"По факту информации, размещенной в СМИ, организована проверка", - сказал Хегай, добавив, что в ходе нее будут установлены все обстоятельства.
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АстраханьПроисшествия
Популярные комментарии
Что плохого в том, что девятиклассник отымел учительницу? Или связь была обратного характера?
11 февраля, 03:05
Эдик Камушкин
152820115
Завидно видимо
11 февраля, 01:09
Андрей Дашков
2220017
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