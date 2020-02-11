Директор школы, где учителя подозревают в связи с учеником, уволилась

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Директор школы в Директор школы в Астрахани , в которой, по информации СМИ, учительница вступила в интимную связь с учеником девятого класса, уволилась по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Следователи начали проверку этой информации.

"Директор (школы) уволилась по собственному желанию в прошлую пятницу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вначале она была в отпуске, а после написала заявление об увольнении.