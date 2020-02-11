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Директор школы, где учителя подозревают в связи с учеником, уволилась
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РИА Новости

Директор школы, где учителя подозревают в связи с учеником, уволилась

11:04 11.02.2020
12222
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКласс в школе
Класс в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Класс в школе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Директор школы в Астрахани, в которой, по информации СМИ, учительница вступила в интимную связь с учеником девятого класса, уволилась по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Следователи начали проверку этой информации.
"Директор (школы) уволилась по собственному желанию в прошлую пятницу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вначале она была в отпуске, а после написала заявление об увольнении.
"Когда она увольнялась, она объяснила свое решение состоянием здоровья", - сказал представитель горадминистрации. Исполняющим обязанности директора назначена ее заместитель.
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Вчера, 01:07
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
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