В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки

Перед судом предстанет 52-летний бывший врач больницы Коряжмы. Как установили следователи, в октябре 2018 года при проведении плановой гистерорезектоскопии обвиняемый допустил сквозное повреждение матки, которое своевременно не диагностировал, продолжил операцию и кюреткой повредил подвздошную артерию.

"В результате острой массивной внутренней кровопотери и геморрагического шока 68-летняя пациентка скончалась. Проведенная комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть потерпевшей находится в причинно-следственной связи с комплексом дефектов, допущенных обвиняемым на этапе оперативного вмешательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе допроса обвиняемый признал свою вину. После трагического случая он уволился из больницы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.