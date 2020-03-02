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В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
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РИА Новости

В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки

15:14 02.03.2020
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Уголовное дело бывшего акушера-гинеколога, пациентка которого вследствие его нескольких ошибок скончалась на операционном столе, направлено в суд в Архангельской области, сообщили в региональном СУСК РФ.
Перед судом предстанет 52-летний бывший врач больницы Коряжмы. Как установили следователи, в октябре 2018 года при проведении плановой гистерорезектоскопии обвиняемый допустил сквозное повреждение матки, которое своевременно не диагностировал, продолжил операцию и кюреткой повредил подвздошную артерию.
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"В результате острой массивной внутренней кровопотери и геморрагического шока 68-летняя пациентка скончалась. Проведенная комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть потерпевшей находится в причинно-следственной связи с комплексом дефектов, допущенных обвиняемым на этапе оперативного вмешательства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе допроса обвиняемый признал свою вину. После трагического случая он уволился из больницы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Деткое отделение городской больницы
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Архангельская областьРоссия
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