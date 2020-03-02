Россия примет участие в заседании Постоянного комитета ПАСЕ в Париже

С 4 по 11 марта делегация Госдумы во главе с Толстым в составе постоянной делегации Федерального Собрания в ПАСЕ примет участие в заседаниях Бюро, Постоянного комитета и комиссий Ассамблеи в Париже.

"Да, планируем (участвовать), (отказываться от поездки) не собираемся. Чихал я на коронавирус. У нас еще наши коллеги из Совета Федерации поедут, у нас (едут) в принципе члены делегации, которые участвуют в работе комитетов, (Леонид) Калашников в том числе", - заявил Толстой журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о своих ожиданиях от встреч, вице-спикер Госдумы рассказал, что российские парламентарии планируют продолжить работу по разъяснению предлагаемых сейчас поправок в Конституцию России.