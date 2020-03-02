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Россия примет участие в заседании Постоянного комитета ПАСЕ в Париже
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РИА Новости

Россия примет участие в заседании Постоянного комитета ПАСЕ в Париже

14:06 02.03.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия не будет отказываться от участия в заседаниях Бюро, Постоянного комитета и комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже из-за коронавируса, заявил вице-спикер ПАСЕ, глава российской делегации в ассамблее Петр Толстой.
С 4 по 11 марта делегация Госдумы во главе с Толстым в составе постоянной делегации Федерального Собрания в ПАСЕ примет участие в заседаниях Бюро, Постоянного комитета и комиссий Ассамблеи в Париже.
"Да, планируем (участвовать), (отказываться от поездки) не собираемся. Чихал я на коронавирус. У нас еще наши коллеги из Совета Федерации поедут, у нас (едут) в принципе члены делегации, которые участвуют в работе комитетов, (Леонид) Калашников в том числе", - заявил Толстой журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о своих ожиданиях от встреч, вице-спикер Госдумы рассказал, что российские парламентарии планируют продолжить работу по разъяснению предлагаемых сейчас поправок в Конституцию России.
"Много вопросов в связи с поправкой в Конституцию, с изменениями, которые планируется принять. Сегодня я был на встрече с Венецианской комиссией, все время идет эта работа - мы рассказываем нашим коллегами (о поправке в Конституцию)", - добавил Толстой.
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Петр ТолстойСовет Федерации РФГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПарижВ мире
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