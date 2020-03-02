КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Премьер Украины Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.

Согласно украинскому законодательству, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Верховную раду. Для удовлетворения заявления об отставке премьера достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский хочет сменить премьера и рассматривает разные кандидатуры.

"Я никаких заявлений состоянием на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал (о возможной смене премьера – ред.). Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом. Состоянием на сегодня (понедельник – ред.) я ничего больше комментировать не хочу", - сказал Гончарук. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Вместе с тем Гончарук отказался комментировать возможные кадровые ротации в правительстве, которые могут пройти на внеочередном заседании Верховной рады в среду.

"Я бы не хотел это комментировать, потому что не хочу распространять слухи, домыслы, манипуляции. Как только будет какая-то официальная информация, мы обязательно об этом сообщим", - заявил Гончарук.

Парламент Украины по требованию президента соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.