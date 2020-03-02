В Петербурге суд отпустил из СИЗО экс-замначальника отдела ГИБДД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу Ленинградской области Михаила Александрова, обвиняемого в получении взяток на грузоперевозках, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

"Суд изменил меру пресечения Александрову на домашний арест. Срок меры - 29 апреля", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Отмечается, что в поступившем в Приморский районный суд ходатайстве о продлении ареста "не представлено никаких сведений о выполнении следствием хоть каких-то следственных действий за период, прошедший после продления меры 26 декабря".

Как следует из материалов дела, Александров обвиняется в трёх эпизодах получения взяток от предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки, в крупном и особо крупном размерах на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей. Вину он не признает.