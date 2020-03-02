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В Петербурге суд отпустил из СИЗО экс-замначальника отдела ГИБДД
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РИА Новости

В Петербурге суд отпустил из СИЗО экс-замначальника отдела ГИБДД

12:25 02.03.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, обвиняемого в получении взяток на грузоперевозках, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Суд изменил меру пресечения Александрову на домашний арест. Срок меры - 29 апреля", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Отмечается, что в поступившем в Приморский районный суд ходатайстве о продлении ареста "не представлено никаких сведений о выполнении следствием хоть каких-то следственных действий за период, прошедший после продления меры 26 декабря".
Как следует из материалов дела, Александров обвиняется в трёх эпизодах получения взяток от предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки, в крупном и особо крупном размерах на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей. Вину он не признает.
Заместитель начальника 2-го отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Александров был арестован 2 ноября 2019 года. Как уточнили в пресс-службе, впоследствии его уволили из органов МВД.
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