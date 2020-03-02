Артюхов принял участие в совещании по льготам для проектов в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в совещании по созданию льгот для проектов в Арктике, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Совещание, где рассматривался законопроект по созданию новых льгот и преференций для инвесторов в Арктической зоне, провел вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Этот законопроект позволит запустить в российской Арктике целый ряд крупных проектов и привлечь дополнительные инвестиции, создать рабочие места, загрузить отечественную промышленность. В совещании принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Для нас особенно важно, что обсуждались меры поддержки малого бизнеса, в частности, возможность снижения страховых взносов на работников предприятий. Мы знаем, одна из ключевых причин, почему малый бизнес на Севере либо плохо развивается, либо закрывается – не равные по сравнению с другими регионами условия для оплаты труда. С одной стороны, это социальные гарантии работников, с другой стороны, бизнесу это очень сложно тянуть. И мы видим, что наши компании со временем замещают организации из других регионов – у них другие обязательства перед работниками", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По его словам, чтобы это минимизировать, обсуждается мера по уменьшению налогов с фонда оплаты труда.
"Очень дискуссионный вопрос. Надо определиться, какие направления должны попадать, чтобы не получилось бреши. Надеюсь, что при обсуждении законопроекта, которое будет проходить в государственной думе весной, финальное, нужное для Севера решение будет найдено", - подчеркнул Артюхов.
"Закон направлен на развитие новых проектов, их перечень есть. Ямал в этом смысле хорошо продвинулся вперед, у нас многие проекты де-факто существуют, имеют поддержку и по ним решение принято. Но не везде все так очевидно. Где-то принятие законопроекта позволит проекту стартовать. Во многом такие проекты связаны с природными ресурсами, к которым не подобраться, это очень отдаленные территории без инфраструктуры. Поэтому в рамках общих норм проекты не запускаются. Убежден, что с принятием закона многие из них станут жизнеспособными", - сказал глава региона.