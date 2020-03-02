Артюхов принял участие в совещании по льготам для проектов в Арктике

"Для нас особенно важно, что обсуждались меры поддержки малого бизнеса, в частности, возможность снижения страховых взносов на работников предприятий. Мы знаем, одна из ключевых причин, почему малый бизнес на Севере либо плохо развивается, либо закрывается – не равные по сравнению с другими регионами условия для оплаты труда. С одной стороны, это социальные гарантии работников, с другой стороны, бизнесу это очень сложно тянуть. И мы видим, что наши компании со временем замещают организации из других регионов – у них другие обязательства перед работниками", - приводятся в сообщении слова губернатора.