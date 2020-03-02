В Совфеде назвали сумму ущерба от пребывания Крыма в составе Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Сумма ущерба от пребывания Крыма в составе Украины по самым скромным оценкам составляет порядка двух с половиной триллионов рублей, сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма. Окончательная сумма еще не подсчитана, однако завершить работу планируется до конца 2020 года.
Подсчет ущерба коснется нескольких основных периодов. Речь идет о нахождении Крыма в составе Украины после развала СССР, а также современный период, связанный с созданием водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокад.
"Оккупация (период нахождения Крыма в составе Украины – прим. ред. ) длилась десятки лет и принесла Крыму существенный ущерб, который, по самым скромным оценкам, составляет порядка двух с половиной триллионов рублей", – сказал Цеков, слова которого приводит пресс-служба Русской общины Крыма.
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