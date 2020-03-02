В Совфеде назвали сумму ущерба от пребывания Крыма в составе Украины

В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма. Окончательная сумма еще не подсчитана, однако завершить работу планируется до конца 2020 года.