В Совфеде предложили учредить День освобождения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил учредить новую региональную памятную дату - День освобождения Крыма от оккупации Украиной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
"Ключевым днем в жизни современного Крыма является 27 февраля. Именно в этот день стало понятно, что крымчане порывают с Украиной и движутся в направлении России. На Украине все время возвращаются к крымским событиям. Звучат постоянные заявления об оккупации и аннексии. Хотя мы прекрасно понимаем, что ничего этого не было", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, термин "оккупация" как раз применим к периоду нахождения Крыма в составе Украины.
"Крым несправедливо и незаконно находился в составе Украины. То, как уничтожалась крымская экономика, разрушался природный потенциал полуострова, расхватывалось побережье, уничтожалась культура и язык - так могли поступать только оккупанты", - сказал сенатор.
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Цеков подчеркнул, что именно 27 февраля можно считать днем начала освобождения Крыма от оккупации Украиной. О своей инициативе он уже доложил главе республики и председателю крымского парламента.
"Они с пониманием отнеслись к моему предложению. Как будет обозначена эта ключевая дата в новейшей истории Крыма, дата которая привела нас в Россию, будет решено в процессе дальнейшей дискуссии, но я предлагаю назвать Днем освобождения Крыма от оккупации Украиной", - отметил сенатор.
Цеков рассчитывает, что решение об учреждении новой региональной памятной даты будет принято в этом году.
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