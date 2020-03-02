В Совфеде предложили учредить День освобождения Крыма

"Ключевым днем в жизни современного Крыма является 27 февраля. Именно в этот день стало понятно, что крымчане порывают с Украиной и движутся в направлении России. На Украине все время возвращаются к крымским событиям. Звучат постоянные заявления об оккупации и аннексии. Хотя мы прекрасно понимаем, что ничего этого не было", - сказал РИА Новости Цеков.