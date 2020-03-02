Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T10:49+0300
https://ria.ru/20200302/1566657895.html
В Совфеде предложили учредить День освобождения Крыма
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:207:2475:1599_1036x0_80_0_0_8feec09aa55fb07ba7a2e9fcb4d6b66b.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили учредить День освобождения Крыма

10:49 02.03.2020
1568
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил учредить новую региональную памятную дату - День освобождения Крыма от оккупации Украиной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе. 22 августа 2017 год
27 февраля, 08:51Сказано в эфире
"Нескончаемый зуд". В Киеве готовят план по "перехвату Крыма"В Киеве собираются перехватить Крым "из ослабевших рук России". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Форманчук, эти планы говорят о том, что Украина – в тупиковой ситуации.
"Ключевым днем в жизни современного Крыма является 27 февраля. Именно в этот день стало понятно, что крымчане порывают с Украиной и движутся в направлении России. На Украине все время возвращаются к крымским событиям. Звучат постоянные заявления об оккупации и аннексии. Хотя мы прекрасно понимаем, что ничего этого не было", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, термин "оккупация" как раз применим к периоду нахождения Крыма в составе Украины.
"Крым несправедливо и незаконно находился в составе Украины. То, как уничтожалась крымская экономика, разрушался природный потенциал полуострова, расхватывалось побережье, уничтожалась культура и язык - так могли поступать только оккупанты", - сказал сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский
27 февраля, 03:46
В Крыму посоветовали Зеленскому выбрать другую национальную идею
Цеков подчеркнул, что именно 27 февраля можно считать днем начала освобождения Крыма от оккупации Украиной. О своей инициативе он уже доложил главе республики и председателю крымского парламента.
"Они с пониманием отнеслись к моему предложению. Как будет обозначена эта ключевая дата в новейшей истории Крыма, дата которая привела нас в Россию, будет решено в процессе дальнейшей дискуссии, но я предлагаю назвать Днем освобождения Крыма от оккупации Украиной", - отметил сенатор.
Цеков рассчитывает, что решение об учреждении новой региональной памятной даты будет принято в этом году.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
26 февраля, 19:35
Зеленский подписал указ о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
522001835
Обсудить 3
Сергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаОбщество
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
Лента новостейМолния