Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани

КАЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Семилетний мальчик, выживший после попытки матери убить его, находится в стабильном состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в понедельник в Детской республиканской клинической больнице Татарстана.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, 1 марта в квартире одного из домов по улице Чистопольской в Казани 33-летняя женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась свести счеты с жизнью. В результате полученных ран один ребенок скончался, второй был госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего" и "покушение на убийство двух или более лиц".
"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
Ранее в МВД по Татарстану сообщили, что заявление в полицию поступило от мужа женщины. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
16 апреля 2019, 08:00В Забайкалье пьяная мать подожгла дом с детьми: "они мне надоели"