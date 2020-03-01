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2020-03-02T06:54+0300
https://ria.ru/20200301/1566268425.html
Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

22:50 01.03.2020 (обновлено: 06:54 02.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
КАЗАНЬ, 1 мар - РИА Новости. Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Женщина пыталась убить семилетних близнецов, потом покончить с собой. Один ребёнок погиб, второго госпитализировали", - сказал собеседник агентства.
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МВД по ТатарстануКазаньПроисшествия
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