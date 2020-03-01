Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

КАЗАНЬ, 1 мар - РИА Новости. Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Женщина пыталась убить семилетних близнецов, потом покончить с собой. Один ребёнок погиб, второго госпитализировали", - сказал собеседник агентства.
В МВД по Татарстану на просьбу подтвердить эту информацию ответили, что от мужа женщины в полицию поступило заявление о случившемся. "Разбираемся по существу", - сказал собеседник агентства, отказавшись от подробностей.