В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что женщина пыталась убить семилетних близнецов. Один ребенок погиб, второго госпитализировали. О случившемся в полицию сообщил муж женщины.
"Возбуждено уголовное дело по <...> статьям <...> "Убийство малолетнего", <...> "Покушение на убийство двух или более лиц", — говорится в сообщении.
Согласно данным следователей, 33-летняя женщина ударила ножом сыновей, а потом попыталась покончить с собой. Следователи также подтвердили гибель одного мальчика, второй ребенок находится в больнице.