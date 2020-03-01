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В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
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РИА Новости

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

23:36 01.03.2020 (обновлено: 09:23 02.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что женщина пыталась убить семилетних близнецов. Один ребенок погиб, второго госпитализировали. О случившемся в полицию сообщил муж женщины.
"Возбуждено уголовное дело по <...> статьям <...> "Убийство малолетнего", <...> "Покушение на убийство двух или более лиц", — говорится в сообщении.
Согласно данным следователей, 33-летняя женщина ударила ножом сыновей, а потом попыталась покончить с собой. Следователи также подтвердили гибель одного мальчика, второй ребенок находится в больнице.
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СУ СК РФ по республике ТатарстанКазаньПроисшествия
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