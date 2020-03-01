В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

"Возбуждено уголовное дело по <...> статьям <...> "Убийство малолетнего", <...> "Покушение на убийство двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Согласно данным следователей, 33-летняя женщина ударила ножом сыновей, а потом попыталась покончить с собой. Следователи также подтвердили гибель одного мальчика, второй ребенок находится в больнице.