Гендиректор ЮНЕСКО приедет в Москву на празднование годовщины Победы

"Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, подтвердила участие в праздновании этой знаменательной даты генеральный директор ЮНЕСКО. Она намерена приехать 9 мая",- сказал он на первом заседании комитета по вопросам искусственного интеллекта Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.