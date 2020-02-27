Гендиректор ЮНЕСКО приедет в Москву на празднование годовщины Победы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, заявил посол по особым поручениям МИД России, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, подтвердила участие в праздновании этой знаменательной даты генеральный директор ЮНЕСКО. Она намерена приехать 9 мая",- сказал он на первом заседании комитета по вопросам искусственного интеллекта Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.