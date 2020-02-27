Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T12:50+0300
https://ria.ru/20200227/1565274236.html
Гендиректор ЮНЕСКО приедет в Москву на празднование годовщины Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155159/87/1551598774_0:1049:2047:2200_1036x0_80_0_0_a499048b012b2c9150384adb5490d1a7.jpg
РИА Новости

Гендиректор ЮНЕСКО приедет в Москву на празднование годовщины Победы

12:50 27.02.2020
146
© РИА Новости / Алексей ДружининГенеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, заявил посол по особым поручениям МИД России, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, подтвердила участие в праздновании этой знаменательной даты генеральный директор ЮНЕСКО. Она намерена приехать 9 мая",- сказал он на первом заседании комитета по вопросам искусственного интеллекта Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
24 февраля, 16:09
Рахмон примет участие в мероприятиях по случаю юбилея Победы в Москве
600000
Обсудить 0
Одри АзулеДень ПобедыЮрий УшаковВеликая Отечественная война (1941-1945)ЮНЕСКОРоссияОбщество
Рекомендуем
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Певец Александр Панайотов
Панайотов прокомментировал сообщения о своем участии в Евровидении
Китайская полиция в регионе Синьцзян
Глава УВКПЧ ООН приняла приглашение Китая посетить Синьцзян
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн передал "привет" Москве
Президент России Владимир Путин
В планах Путина пока нет поездки в Стамбул 5 марта, заявил Песков
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Рады из студии
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Стивен Спилберг возглавил жюри 66 Каннского международного кинофестиваля, май 2013
Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм про Индиану Джонса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
Знак коронавируса
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев в информационном центре ЦИК
ЦИК пока не готов проводить дистанционное голосование по всей стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
Лента новостейМолния