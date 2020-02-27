Мошенник не пройдет! Как уберечь деньги на отдыхе

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Скимминг, шимминг — раньше мы этих слов не знали, а теперь жизнь заставляет. Речь о деньгах, точнее, о том, как их лишаются владельцы банковских карт. Особенно неприятно, когда с мошенничеством сталкиваешься за границей, на отдыхе. Тем более если не оплачена гостиница, нет обратных билетов. Как обезопасить свои счета в путешествиях — в материале РИА Новости.

Больше карт

Главный совет, который дают эксперты: разделяй и предупреждай. Не стоит использовать только одну карту, на которой — все деньги. И дело не только в риске столкнуться с мошенничеством — банк может заблокировать операции, увидев, что платеж или снятие проходят из необычного места. В любом случае, отправляясь за границу, банк стоит предупредить об отъезде.

Хорошая идея — оформить тревел-карту со специальными условиями для путешественников, дополнительными бонусами. Например, бесплатным снятием наличных за границей, кешбэком.

"Многие клиенты заводят карту для поездок в отпуск, в том числе — виртуальную, которой можно расплачиваться с помощью телефона, — рассказывают в пресс-службе крупного банка. — Чтобы еще больше обезопасить себя, такую карту можно привязать к отдельному счету с ограниченным количеством денежных средств".

Mastercard или Visa? Специалисты отвечают: и то и другое. Различия могут быть в специальных партнерских программах или в магазинах. Поэтому путешественникам, желающим пользоваться всеми преимуществами, лучше выпустить обе.

Меньше лимит

Если все же нет желания или времени заводить новую карту, стоит ограничить суточный лимит трат. Даже если мошенники доберутся до вашего счета, все деньги списать у них не получится.

"Как-то в Румынии я использовал одну из своих карт в респектабельной гостинице, — рассказывает директор международной финтех-группы Ашот Торосян. — Однако спустя неделю некая торговая точка попыталась списать средства за неведомую мне операцию. Я сразу заподозрил, что за этим может стоять персонал отеля, где я останавливался".

Еще перед поездкой следует подключить СМС-информирование, сервис дистанционного обслуживания, записать экстренный телефон банка. Также эксперты советуют запретить перерасход по карте.

Осторожнее с Wi-Fi и СМС

Не стоит хранить все карты и наличные в одном кошельке, сумке, кармане — это убережет от физического воровства. И конечно, никому не сообщайте данные карты: срок действия, CVV-код, ПИН-код, коды из эсэмэсок.

"Мошенники могут получить доступ к вашим финансам через незашифрованное соединение с публичными интернет-сетями, — предупреждает Сергей Земелькин, CEO онлайн-сервиса. — Туристам не рекомендуют пользоваться общедоступным Wi-Fi в кафе, ресторанах и гостиницах".

Подобраться к банковскому счету мошенники могут и при онлайн-бронировании авиабилетов или гостиницы. Поэтому никогда не стоит сохранять данные банковской карты в браузере, а также открывать подозрительные электронные письма и СМС.

Скимминг, шимминг

"Есть несколько распространенных способов несанкционированного списания денег с карты, — рассказывает Раиль Гизятов, руководитель юридического департамента профильной компании. — Например, считывание данных при использовании карты в банкомате с помощью специальных устройств. Или бесконтактное соединение — когда к карте незаметно подносят терминал с чувствительной антенной".

Первый случай — скимминг. В известной мере обезопасить себя от этого (или более технологичной разновидности — шимминга, когда в банкоматах используется устройство тоньше человеческого волоса) можно. Следует снимать деньги только в отделениях банков, в банкоматах, расположенных в тех же отделениях, отелях, крупных торговых центрах, там, где есть видеокамеры. Не забывайте прикрывать рукой клавиатуру при наборе ПИН-кода. Сложнее считать данные с карты, оснащенной чипом.

Во втором случае поможет использование смартфона для оплаты покупки. С телефона нельзя снять деньги, пока его экран заблокирован.

Как снимать и платить

Новые способы воровства, например специальные устройства для удерживания карты внутри банкомата, появляются постоянно, поэтому уличных аппаратов стоит избегать. Лучше не снимать деньги, если рядом вы заметили подозрительных людей.

"Разглядеть экран было непросто из-за бликов. Подошел мужчина и начал "помогать" мне снять деньги, — рассказывает австралийка Мэри Уоллес, отдыхавшая в Риме. — Приятная наружность, обходителен, хорошо одет. Но я попросила его отойти". Однако незнакомец продолжал отвлекать, советовать, куда лучше смотреть, в итоге ему удалось вытащить карточку из слота, а потом и добраться до счета Мэри. "Мне повезло, что там было лишь около 300 долларов и дебетовая карта осталась со мной", — успокаивает она себя.

Расплачиваясь в ресторане, отеле, магазине, всегда нужно держать в руках свою карту и видеть сумму, подлежащую списанию. Официант должен подойти к вашему столику с мобильным терминалом.

"Я заказывала пиццу. Курьер долго не мог настроить терминал, просил меня помочь. Наконец закончил и предложил расплатиться, — рассказывает Яна Лискина из Москвы. — Высветилась сумма с лишним нулем. Может быть, случайность, но я не уверена".

Это мелочь по сравнению с историей, произошедшей в отеле Манчестера с австралийцем Питером Лалором, автором блога о крикете и пиве. За бокал пенного напитка с его счета сняли 99 983 австралийских доллара (61 400 евро).

Сначала — в банк, потом — в полицию

Если вы все-таки столкнулись с мошенничеством или попыткой обмана, необходимо как можно быстрее связаться с банком, заблокировать карту, проговорить с сотрудником возможность оспаривания сомнительной операции. Потом имеет смысл обратиться в полицию, говорит Ашот Торосян.